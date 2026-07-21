Despliegue Militar Libanés Inicia Fase de Pacificación

Líbano inició el despliegue militar en aldeas del sur tras el acuerdo trilateral para la retirada de tropas y desmilitarización

Regeneración, 21 de julio de 2026.– El ejército del Líbano comenzó las tareas para asumir la custodia en la franja sur del territorio nacional.

Esta estrategia busca asegurar el retiro gradual de las tropas israelíes y el completo desarme de Hezbolá.

Las operaciones militares iniciales iniciaron formalmente en comunidades seleccionadas cerca del estratégico río Litani.

Las Fuerzas Armadas asumieron la vigilancia en las comunidades rurales de Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya.

Las acciones en la zona fronteriza cuentan con la supervisión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, calificó los patrullajes como «un resultado directo» de las negociaciones de Roma.

El representante norteamericano aseguró que trabajarán conjuntamente «para implementar el marco hasta una conclusión satisfactoria».

Mecanismos y compromisos del pacto trilateral

El marco normativo trilateral fue firmado por Líbano, Israel y Estados Unidos a finales del pasado junio.

El acuerdo establece la evacuación ordenada de las posiciones de combate mantenidas por las fuerzas israelíes.

Como contraparte las fuerzas armadas locales deben asumir la potestad absoluta del orden público en las zonas liberadas.

Las autoridades militares certificarán la neutralización de cualquier tipo de armamento o infraestructura de Hezbolá.

Las primeras aldeas puestas bajo control sirven como una prueba de campo para evaluar la viabilidad del plan.

Este despliegue piloto permitirá perfeccionar los protocolos de seguridad antes de abarcar más comunidades del sur.

La presencia diplomática de las naciones mediadoras busca prevenir enfrentamientos armados durante el periodo de repliegue.

El cumplimiento riguroso de cada fase determinará el éxito de la estrategia diplomática multilateral.

Perspectivas para la pacificación regional duradera

La estabilización del sector fronterizo depende directamente del respeto constante a los compromisos de defensa adquiridos.

El ejército de Líbano mantendrá presencia permanente para impedir el asentamiento de nuevos grupos armados.

La comunidad internacional sigue detalladamente los avances logrados durante esta trascendental etapa de transición militar.

El avance continuo del plan piloto facilitará la reactivación paulatina de la vida comunitaria local.

Las partes involucradas continuarán sosteniendo encuentros periódicos para verificar el progreso de las metas pactadas.

El repliegue exitoso de las fuerzas extranjeras abrirá el camino para consolidar una soberanía nacional plena.

La mediación del gobierno estadounidense se mantendrá activa hasta finalizar la desmilitarización de toda la zona.

Las comunidades del sur esperan que este despliegue marque el inicio definitivo de la estabilidad.