Irán responde a EE.UU.; La respuesta es «inaceptable»: Trump

El presidente Trump, acusa a Irán de «jugar con nosotros»; Teherán dice que su respuesta es «realista y pacífica»

Regeneración, 11 de abril 2026– La agencia de noticias iraní IRNA informa que Irán ha enviado su respuesta a una propuesta de EE. UU. para terminar la guerra a través de Pakistán, que actúa como mediador.

🇺🇸El presidente Trump explotó contra Irán y contra Obama.

TRUMP: "Irán ha jugado con EEUU y el resto del mundo durante 47 años. Cuando Barack Obama se convirtió en presidente. No solo fue bueno con ellos, dejó de lado a Israel y a todos los demás aliados". pic.twitter.com/ROwtywTbwi — Georg Grár (@GeorgGrar) May 10, 2026

Conversaciones

La noticia presentada el domingo menciona que, bajo el plan sugerido, la primera etapa de las conversaciones se enfocará en cesar las hostilidades.

Además, se buscará asegurar la «seguridad marítima» en el Golfo y en el Estrecho de Ormuz.

«Nuestra respuesta se centra en poner fin a la guerra en toda la región, especialmente en el Líbano, y en resolver las diferencias con Washington».

Dijo un funcionario iraní a Al Jazeera.

🔴Donald Trump advirtió que el alto al fuego con Irán está vigente, pero lo calificó como “increíblemente frágil” tras la respuesta enviada por la República Islámica.



El presidente de EU aseguró que el documento recibido fue un “pedazo de basura”. pic.twitter.com/rPoyphYbiy — Azucena Uresti (@azucenau) May 11, 2026

Respuesta

Este oficial añadió que su respuesta también abarca «negociaciones sobre el estrecho de Ormuz, el programa nuclear y el levantamiento de las sanciones».

La fuente comentó que la contestación de Teherán fue «realista y positiva», y también dijo:

“La respuesta positiva de Washington a la nuestra impulsará rápidamente las negociaciones. La decisión ahora recae en Washington”.

Sin embargo, en sus primeras declaraciones tras este incidente, el presidente estadounidense Donald Trump acusó el domingo por la noche a Irán de «estar jugando».

Trump

Irán “lleva 47 años jugando con Estados Unidos y el resto del mundo”, escribió el presidente en Truth Social. «¡Ya no se reirán más! «.

Dos horas más tarde, afirmó en la misma red: “Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. ¡No me gusta, es TOTALMENTE INACEPTABLE!”.

Washington envió a Teherán una propuesta de 14 puntos a inicios de esta semana.

De acuerdo con estas condiciones, Irán tendría que comprometerse a no desarrollar armas nucleares y a detener el enriquecimiento de uranio por un período mínimo de 12 años.

Uranio

También se le solicitaría entregar sus reservas estimadas de 440 kg de uranio enriquecido al 60 por ciento.

A cambio, EE. UU. levantaría las sanciones, liberaría miles de millones de dólares en activos iraníes y terminaría con el bloqueo naval a los puertos iraníes.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, dijo el jueves que un alto el fuego total solo podría ser efectivo si se levanta el bloqueo naval estadounidense.

En respuesta a las acciones de EE. UU. , Irán cerró el estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo internacional y capturó varios barcos de bandera extranjera.

Paso

Previamente, Irán había permitido el paso de algunos barcos que consideraba «amigos».

Abbas Aslani es investigador principal en el Centro de Estudios Estratégicos de Oriente Medio.

Él expresó que la respuesta de Irán a la propuesta de EE. UU. no es un «sí o no», sino una aclaración de la postura iraní frente al texto de EE. UU.

«Si logran llegar a un acuerdo de paz en la etapa inicial, eso podría establecer un ambiente positivo y, de alguna manera, ayudar a construir confianza», comentó Aslani.