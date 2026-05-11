Putin dice que la guerra en Ucrania está por terminar

Putin sostiene que la guerra en Ucrania se aproxima a su conclusión, pero las pláticas más amplias se mantienen paralizadas

Regeneración, 11 de abril 2026– Vladimir Putin insinuó que la contienda de su país con Ucrania podría estar «casi finalizando», al mismo tiempo que acusó nuevamente a Occidente de extender la lucha al apoyar militarmente a Kiev.

Diálogo

Putin manifestó que estaba abierto a dialogar directamente con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, ya sea en Moscú o en una nación neutral.

Esto ocurre mientras Rusia y Ucrania están en un breve cese al fuego de tres días, apoyado por Estados Unidos.

Aun así, las negociaciones de paz más amplias están estancadas, y los dos bandos siguen atacándose.

“Creo que el asunto está llegando a su fin”, declaró Putin a los medios al referirse al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Acuerdos de paz

Sin embargo, el mandatario ruso agregó que solo se reuniría con Zelensky una vez que los términos de un acuerdo de paz estuviesen definidos.

“Este debería ser el punto final, no las negociaciones en sí mismas”, comentó Putin tras el Día de la Victoria.

Una fecha que recuerda la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ruso expresó su disposición a discutir nuevos acuerdos de seguridad con Europa.

Of all the horrors inflicted by Russia’s war, the abduction of Ukrainian children is one of its worst.



Stealing children is a calculated Russian attack on Ukraine’s future.



Bringing them home is a priority.

We support this with funding, aid and sanctions.



The EU today… pic.twitter.com/nMmFezdB6D — Kaja Kallas (@kajakallas) May 11, 2026

Negociaciones

Marcando al ex canciller alemán Gerhard Schröder como su candidato preferido para las negociaciones.

Putin también mencionó que las naciones occidentales habían «pasado meses esperando a que Rusia sufriera una derrota aplastante, a que su Estado colapsara. No funcionó».

“Y entonces se quedaron atrapados en esa rutina, y ahora no pueden salir de ella”, añadió.

El conflicto provocó la muerte de miles de personas en ambos lados, devastó extensas áreas del este de Ucrania, y perjudicó respectivamente la economía rusa.

Relaciones

Las relaciones entre Moscú y Europa están en su punto más bajo desde los peores momentos de la Guerra Fría.

Las observaciones de Putin llegan junto con los renovados esfuerzos de Estados Unidos para incentivar a ambas partes a alcanzar acuerdos humanitarios.

Trump apoyó públicamente la última tregua de tres días, manifestando su esperanza de que pudiera ser «el inicio del final» del conflicto.

El presidente estadounidense tiene el fin de la guerra en Ucrania como un tema central de su campaña de reelección para 2024.

Declaraciones

Inclusive llegó a decir que podría detener los enfrentamientos en las 24 horas siguientes a tomar posesión.

El acuerdo ha resultado esquivo, ya que Rusia ha demandado el control total de la región del Donbás y se ha mostrado en contra de la inclusión de Ucrania en la OTAN.

Por su parte, Kiev se ha negado a renunciar a cualquier territorio y ha solicitado que las garantías de seguridad sean parte de cualquier pacto.