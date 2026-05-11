Se definen las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Después de intensos juegos de cuartos de final, los cuatro mejores equipos han llegado a las semifinales del 2026

Regeneración, 11 de abril 2026– Se han llevado a cabo los partidos de cuartos de final en el torneo de Clausura 2026, y dejaron encuentros inolvidables. Los aficionados disfrutaron de grandes emociones en estas intensas confrontaciones, y los emparejamientos para las semifinales se ven igual de emocionantes, o incluso más.

Así se disputarán las semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX:

Pumas (1) contra Pachuca (4)

Chivas (2) contra Cruz Azul (3)

Chivas

La fiesta comenzó con las Chivas Rayadas de Guadalajara, quienes ganaron 2-0 ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

De esta manera, el marcador global quedó 3-3 y se clasificaron a la etapa previa de la final.

Cruz Azul

Posteriormente, la Máquina Celeste de Cruz Azul ganó por un gol al Atlas de Guadalajara.

Logrando un resultado global de 4-2 y avanzando a la siguiente fase, con un técnico interino como Joel Huiqui, que continúa mostrando un gran rendimiento.

Pachuca

Hoy, los Tuzos de Pachuca recibieron a los Diablos Rojos de Toluca. Se llevó a cabo el encuentro de vuelta correspondiente a los cuartos de final del torneo de Clausura 2026.

El partido de ida había terminado 1-0 a favor de los hidalguenses.

Por lo tanto, el equipo dirigido por Antonio ‘El Turco’ Mohamed necesitaba ganar por dos goles o más para avanzar.

Desafortunadamente para los bicampeones, no lograron hacerlo.

Los Tuzos de Pachuca vencieron 2-0 a Toluca (3-0 siendo el marcador global), y así dejaron a los Diablos Rojos fuera de las semifinales del campeonato mexicano.

Esto significó un adiós al anhelado tricampeonato.

Pumas

Para finalizar la jornada, las Águilas del América visitaron a los Pumas de la UNAM, tras un emocionante 3-3 en el primer partido.

Los universitarios creyeron haber cerrado el encuentro, colocándose 3-0 al minuto 23 del primer tiempo.

Sin embargo, los azulcremas demostraron su fortaleza.

Lograron irse al descanso con un 3-2 que puso nerviosos a los estudiantes, y, al minuto 61, el Club América empató 3-3.

Estuvieron a solo un gol de lograr la remontada, pero este nunca llegó y el equipo universitario avanzó.