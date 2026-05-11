Médicos entre las 51 muertes en Líbano en las últimas 24 horas

Los bombardeos israelíes aumentaron en el sur de Líbano, con 552 muertes desde que inició el «alto el fuego» el 16 de abril

Regeneración, 11 de abril 2026– El Ministerio de Salud de Líbano menciona que los asaltos del ejercito israelí en las últimas 24 horas dejaron 51 personas muertas, incluyendo a dos miembros del personal de salud, siendo 552 muertes registradas desde la declaración del alto el fuego.

El momento en el que "Israel" bombardeó a un grupo de paramédicos libaneses en la ciudad de Toul, en el sur del Líbano, mientras acudían a tratar a heridos en un bombardeo previo.



Mismos crímenes que en Gaza, misma impunidad, misma complicidad de la "comunidad internacional". pic.twitter.com/VerXQ9sZyu — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 11, 2026

Crímenes

“El enemigo israelí continúa violando las leyes internacionales y las normas humanitarias, cometiendo más crímenes contra los paramédicos…

…al atacar directamente dos centros de la Autoridad Sanitaria en Qalawiya y Tibnin, distrito de Bint Jbeil, en dos redadas”, afirmó el ministerio.

El ministerio reportó que desde el 2 de marzo, un total de 2,846 personas han fallecido en el país, cuando las fuerzas israelíes comenzaron una nueva ofensiva militar.

Desde entonces, de acuerdo con las Naciones Unidas, al menos 103 trabajadores de la salud libaneses han perdido la vida y 230 han sido heridos en más de 130 asaltos israelíes.

📹 #Video |Secuelas de ataque aéreo en Kafr Fila, sur de Líbano



🇱🇧 Imágenes difundidas desde el sur de Líbano muestran las secuelas del ataque aéreo israelí sobre la localidad de Kafr Fila, una zona que ha sido golpeada repetidamente en medio de la escalada militar en la… pic.twitter.com/U0gOxKbAJ5 — Alma Plus Tv (@almaplustv) May 11, 2026

Amenaza

“Estamos bajo amenaza cada segundo, cada día”, declaró a Al Jazeera Ali Safiuddin, director de la Defensa Civil libanesa en Tiro, al sur de Líbano.

“Nos preguntamos si vamos a sobrevivir o si vamos a morir; sabemos que ya hemos sacrificado nuestras vidas trabajando aquí.

Hemos perdido a mucha gente y sentimos que nosotros también ya no estamos”.

Obaida Hitto, reportero de Al Jazeera en Tiro, comentó que “las leyes humanitarias internacionales son claras.

Personal médico

El personal médico y los servicios de emergencia, como la Defensa Civil libanesa, deben estar protegidos en los conflictos armados,

Pero en este frente, la cuestión no es si habrá otro ataque, sino cuántas personas quedarán para responder a las llamadas de auxilio”.

El doctor Tahir Mohammed es cirujano de guerra y voluntario humanitario que ha trabajado en Gaza y Líbano.

Mohammed le manifestó a Al Jazeera que observa similitudes en las acciones de Israel en ambos territorios.

#URGENTE El criminal Gnocidia Netanyahu dio la orden de atacar a todas las ambulancias en el Líbano, #Israel ha comenzado a bombardear masivamente ambulancias en todo Líbano.



Más de 60 médicos han sido asesinados hasta ahora, es sumamente urgente compartir estas imágenes



Este… pic.twitter.com/taaisZyPj0 — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) April 10, 2026

Compañeros

“Antes veíamos a nuestros compañeros de Gaza entrar por la puerta todo el tiempo.

He tenido compañeros, enfermeras, estudiantes de medicina, asesinados por armas israelíes.

Así que ver la misma política de atacar a los trabajadores sanitarios en el Líbano… es una constante”, comentó.

“Si Israel se saliera con la suya, ocuparía sin duda toda la región sur del Líbano, y lo haría mañana mismo.

🇮🇱💥🇵🇸 Soldados degenerados do exército mais imoral do mundo, disparam gás lacrimogêneo contra jornalistas e equipes de ambulâncias durante uma incursão em curso no campo de refugiados de Qalandia, a norte de Jerusalém. pic.twitter.com/ugwURulxV7 — Sou Palestina🇵🇸🇪🇭 (@soupalestina) May 11, 2026

Ataques

No les importa la vida. Lo he visto con mis propios ojos”, añadió el Dr. Mohammed.

Los ataques israelíes han forzado a más de 1,2 millones de libaneses a huir desde el 2 de marzo.

A pesar de que el alto el fuego se implementó el 16 de abril, los bombardeos no han dejado de aumentar.