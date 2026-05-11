California considera un impuesto a los multimillonarios

Los recortes en los cupones de alimentos tendrán un impacto en miles de personas en California, el impuesto iría ahí

Regeneración, 11 de abril 2026– La ley «One Big Beautiful Bill» (OBBBA), impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada en junio, ha recortado más de 186 mil millones de dólares en ayudas del programa SNAP.

Ayuda alimentaria

Se estima que más de 3 millones de personas en todo el país y 665 mil en California podrían perder estas ayudas alimentarias.

“Esto provocará una serie de recortes que, en conjunto, representan una amenaza significativa para las ayudas alimentarias», afirma Andrew Cheyne.

Cheyne es director de relaciones gubernamentales y asuntos públicos en la Asociación de Directores de Bienestar Social del Condado de California.

El impuesto que se propone en California busca implementar un gravamen único del 5% sobre los activos de los más de 200 multimillonarios del estado.

Si el impuesto a la riqueza de los multimillonarios de California es aprobado, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, pagaría 8 mil millones de dólares, según "MorePerfectUnion.

Su respuesta fue: "No me importa pagar impuestos".

⬇️pic.twitter.com/RyXat4rIf6 — 𝔾𝕣𝕒𝕟 𝔹𝕣𝕚𝕘𝕒𝕕𝕚𝕖𝕣 𝔾𝕖𝕟𝕖𝕣𝕒𝕝 🇦🇷 (@FederalR24) May 10, 2026

Impuesto

Este impuesto se plantearía para hacer frente al déficit de fondos que ha generado la OBBBA.

Es probable que esta propuesta figure en la boleta de las elecciones de medio término en noviembre.

En California, más de 5,3 millones de personas reciben ayudas alimentarias, siendo este el estado con el mayor número de beneficiarios.

Los efectos de los recortes comenzaron a notarse en abril, cuando 72 mil inmigrantes comenzaron a perder sus beneficios.

La propuesta de “impuesto a los multimillonarios” en California:

🚨 Menos inversión

🚨 Menos empleos

🚨 Menos crecimiento@AmigoAguilar con @Yaporkarina en El Panel de @VozMediaUSA: “Al final, afecta a la gente trabajadora y a los de bajos recursos.”



Mira el segmento aquí ⬇️ pic.twitter.com/aOjLYZtZme — VOCES (@VOCES_A1Policy) May 4, 2026

Elegibilidad

A partir de junio, se revisará la elegibilidad laboral de cerca de 600 mil beneficiarios.

Estos deberán realizar trabajo, estudio o voluntariado para poder acceder a las ayudas alimentarias.

Si no cumplen con los requisitos laborales durante tres meses, se les suspenderán las ayudas.

El número de beneficiarios de ayudas alimentarias a nivel nacional ha disminuido en más de 3,3 millones entre julio de 2025 y enero de 2026.

Beneficiarios

En California, la cifra de beneficiarios de Calfresh se redujo en 288,000 personas, lo que equivale a un 6%, entre julio de 2025 y febrero de 2026.

Esto proviene de un análisis realizado por el Center for Budget and Policy Priorities, un centro de investigaciones ubicado en Washington, D. C.

Brooke Rollins, secretaria de agricultura, mencionó que la reducción en el número de beneficiarios de SNAP refleja una economía en crecimiento y un sólido aumento del empleo.

«La disminución en el número de beneficiarios del programa SNAP confirma que muchos estadounidenses están transicionando de la asistencia social al empleo», afirmó.

Desempleo

Sin embargo, la tasa de desempleo se ha mantenido estable alrededor del 4,4% desde julio de 2025, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Todo indica que el impuesto será sometido a votación en las elecciones de noviembre, aunque se enfrenta a la oposición de los empresarios tecnológicos del estado.

Estos lo consideran un ataque económico del 11-S, argumentando que gravar sus activos provocará una fuga de capital y de innovación en el estado.

La coalición de sindicatos que apoya el impuesto a los multimillonarios se prepara para la lucha que se avecina.

«Confiamos en que nos sobrepasen en gastos», dice Kris Cuaresma-Primm, quien es la directora de alianzas de la coalición que respalda el impuesto a los multimillonarios.