¿Dónde está Ángela Olguín de 16 años? Esto es lo que se sabe

Familiares de Ángela Olguín bloquearon Av. Insurgentes. Desapareció de baños públicos en inmediaciones de Indios Verdes, en Gustavo A. Madero

Regeneración, 21 de enero de 2023. Por segundo dia consecutivo familiares de Ángela Olguín se manifestaron luego que desapareciera afuera del paradero de Metro Indios Verdes.

Y es que se trata de un caso que ocurrió el jueves 19 de enero.

Así, la menor María Ángela Olguín Bustamante desapareció al exterior de los baños públicos en la salida G, del paradero de Indios Verdes.

Ángela

Cabe destacar que la madre de Ángela relata lo sucedido:

-‘’Salimos del Metro Indios Verdes, caminamos por este pasillo; llegamos al baño. Me metó, mi hija se queda esperando; entro, hago fila, la estoy viendo desde adentro aquí parada».

Así relata y agrega:

-«Cuando me toca entrar directamente al baño me metó. Como a los 10 segundos escucho que me grita ‘Ma’. En ese momento me apresuro, salgo lo más rápido que puedo y ya no está mi hija’’.

Seguidamente señaló que la buscó con la mirada y luego le empezó a marcar a su celular, pero ya le mandaba a buzón.

Sin embargo, los portales indican que ahí hay una cámara, pero le indicaron que estaba en mantenimiento.

Por otra parte, de acuerdo con Foro TV, los familiares ya vieron algunos videos de las cámaras del C5 cercanas al lugar de los hechos y pueden asegurar que la joven fue raptada.

Lo anterior porque fue jalada del brazo por una persona y desde entonces no se sabe nada de ella.

Busca

Y es que Ángela de 16 años iba con su madre a realizar trámites escolares.

Asimismo, se indica que familiares y amigos apoyaron en la búsqueda, además de realizar un bloqueo de cuatro horas en la carretera México-Pachuca.

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió la alerta Amber e inició una carpeta de investigación.

Asimismo, activó los protocolos de búsqueda, con la respectiva emisión del foto volante.

Rastreo

Cabe destacar que las autoridades de la Ciudad de México, ordenaron rastreo interinstitucional.

Así como trabajar en la geolocalización del teléfono celular que portaba la adolescente.

Además de una exhaustiva revisión de su número telefónico y redes sociales.

Incluso, se detalló que la Policía de Investigación (PDI) se coordinaron con el personal de C5 para la revisión y detección de cámaras de video vigilancia públicas y privadas de la zona.

Solicitamos su colaboración para la localización de María Ángela Olguín Bustamante, quien fue vista por última vez en el Paradero de Indios Verdes, @TuAlcaldiaGAM ¿Tienes información? ¡Comunícate a los teléfonos!

55 6357 8079,

55 6357 9282,

55 6357 0525,

55 7468 8400. pic.twitter.com/sf9tHM3udf — Comisión de Búsqueda CDMX (@busqueda_cdmx) January 20, 2023

Viernes

Cabe destacar que familiares de María Ángela bloquearon la noche del viernes la avenida Insurgentes para exigir la aparición con vida de la menor.

-“No me voy a rendir, y voy a luchar por mi hija. Viva la quiero, como me la quitaron a mí, de esos baños, ahí están las cámaras que lo grabaron todo”.

Así dijo la madre de la menor durante la manifestación.

Finalmente, usuarios reportaron embotellamientos en Insurgentes y que el Metrobús suspendió su servicio desde Indios Verdes hasta Garrido.