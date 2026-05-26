EE.UU. bombardea el sur de Irán en plenas negociaciones de paz

El Comando Central de EE.UU. dice atacar en «autodefensa» mientras las delegaciones negociadoras están en Qatar para dialogar

Regeneración, 26 de mayo 2026– Las fuerzas armadas estadounidenses comunicaron que realizaron ataques a objetivos en el sur de Irán, al mismo tiempo que los principales negociadores de Teherán se encuentran en Qatar para hablar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con Estados Unidos.

El ejército estadounidense atacó sitios de lanzamiento y buques minadores en el sur de #Irán, indicó el Comando Central de #EEUU.



"Fuerzas estadounidenses realizaron ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestros soldados de las amenazas representadas por… pic.twitter.com/e6tEiwFHit — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 26, 2026

Autodefensa

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que ha llevado a cabo «acciones de autodefensa».

Esto es para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas que representan las fuerzas iraníes.

“Entre los objetivos se encontraban emplazamientos de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”.

Así lo afirmó el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, en un comunicado emitido el lunes por la noche.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de #Irán acusó a #EEUU de una "violación flagrante" del alto al fuego alcanzado el mes pasado entre los dos países, luego de los ataques militares de Estados Unidos en el sur de Irán.



El ministerio hizo la acusación en un comunicado un… pic.twitter.com/KUm8NjmIWm — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 26, 2026

Comando

“El Comando Central de Estados Unidos continúa defendiendo a nuestras fuerzas, actuando con moderación durante el alto el fuego vigente.”

El CENTCOM no ofreció más información sobre los ataques.

Según informaron fuentes iraníes a Al Jazeera, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) atacó un barco en alta mar antes de los bombardeos estadounidenses.

Las fuentes indicaron que varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica perdieron la vida en esos ataques.

Los recientes ataques ocurren a pesar de que hay un alto el fuego oficial entre Estados Unidos e Irán desde el 8 de abril.

Mientras Donald Trump habla de negociaciones, bombardea el sur de Irán. Israel, por su parte no ha parado de bombardear el Líbano y anunció la ampliación de la campaña de bombardeos a #Beirut y a todo el país, de nueva cuenta. No para de matar civiles y de destruir… pic.twitter.com/aQP7PCwbwM — Infolliteras (@infolliteras) May 26, 2026

Delegación

El lunes por la mañana, una delegación iraní importante llegó a Doha para discutir los obstáculos que impiden un acuerdo de paz duradero.

La delegación incluye al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Esto sucede mientras Trump declaró que las negociaciones de paz estaban «progresando satisfactoriamente».

“Solo habrá un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo en absoluto. Volveremos al frente de batalla y a los tiroteos, pero más grandes y fuertes que nunca.

¡Y nadie quiere eso!”, publicó Trump en Truth Social.

Acuerdos de Abraham

Además, Trump insta a los países musulmanes: Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, a que se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar sus relaciones con Israel.

«Es posible que uno o dos tengan motivos para no hacerlo, y eso será aceptado.

Sin embargo, la mayoría debería estar dispuesta a hacer de este acuerdo con Irán un evento mucho más significativo de lo que podría ser», escribió Trump.

Los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 durante el primer periodo de Trump, establecieron relaciones normales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos.

Sudán también aceptó crear vínculos diplomáticos con Israel, aunque aún no ha ratificado el acuerdo.

Uranio enriquecido

En un post posterior el lunes, Trump expresó que deseaba que el uranio enriquecido de Irán fuese enviado a Estados Unidos para su eliminación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán comunicó el lunes que tanto Estados Unidos como Irán habían progresado, aunque no se observa un avance inmediato decisivo.

“Podríamos decir que hemos llegado a un acuerdo en muchos de los asuntos tratados.

Sin embargo, nadie puede decir que esto signifique que el pacto esté a punto de ser firmado”, comentó el representante del ministerio, Esmaeil Baghaei.