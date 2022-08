El día que Aurelio Nuño fue exhibido por una niña por no saber ”ler”

En la grabación que se viralizó en redes en 2016, se observa el momento en que la niña Andrea corrige al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, exhibiendo su pésima dicción.

Regeneración, 16 de agosto de 2022. Ahora que está de moda atacar por atacar a la nueva secretaria de educación, Leticia Ramírez por parte de la oposición, hay que recordar que uno de sus grandes héroes, Aurelio Nuño, hizo el ridículo enfrente de una generación de niños de primaria.

Fue en el año 2016 cuando en una grabación que circuló en las redes sociales, se observa el momento en que una menor estudiante de primaria, corrige al entonces Secretario de Educación, Aurelio Nuño después de que repitiera varias veces la palabra “ler” en lugar de “leer”.

Andrea, una de las niñas que se encuentran acompañándolo en el escenario, aprovecha el momento es que se acerca a ella para decirle: “No se dice ler, se dice leer”.

Aquí el video de Aurelio Nuño:

En redes sociales, las burlas y las críticas no se hicieron esperar, ya que Aurelio Nuño no sólo era el Secretario de Educación, sino un gran promotor de la reforma educativa de Peña Nieto, con la cual se evaluó a los profesores para decidir si continúan o no trabajando, lo que claramente era una reforma laboral.

#FelizMartes a todos menos al burro de Aurelio Nuño, ese mejor que se regrese a estudiar la primaria — anii orozco (@aniiorozcoo) 15 de noviembre de 2016

Casi cualquiera puede trabajar en educación. Pocos pueden ser profesionales docentes. Pregunten al corregido Aurelio Nuño. — Moisés Andrés Cruz (@MoisesAndresCrz) 15 de noviembre de 2016

#NoPuedoOcultar la vergüenza por tener un secretario de educación como Aurelio Nuño que no sabe que es «leer» y no «ler» — marilí castillo (@meycastillo) 15 de noviembre de 2016

OPOSICIÓN GOLPETEA A LA NUEVA SECRETARIA Y DEFIENDEN A SU CLASISMO

A pesar de que hay suficientes pruebas de que en los anteriores gobiernos hicieron atrocidades, personajes como Javier Lozano, Kenia López, Lilly Téllez y otros más, iniciaron una campaña de golpeteo y hasta, en el caso de Nuño, salieron a defenderlo.

Se necesita ser muy pero muy pendejo para comparar la capacidad, experiencia e inteligencia de Aurelio Nuño con la improvisada y mediocre @Letamaya @SEP_mx #MorenaNoSabeGobernar https://t.co/R4xb4Cji5L — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) August 16, 2022

“Esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de Educación”, así describe Leonardo Curzio a Leticia Ramírez, nueva titular de la @SEP_mx.



En unas cuantas palabras Curzio evidencia su clasismo y su prepotencia intelectual, además de su yo discriminador. pic.twitter.com/9mwnGAbhnj — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) August 16, 2022

En Educación, vamos como los cangrejos, para atrás.



Leticia Ramírez es nombrada titular de la SEP, no tiene trayectoria en administración pública y su última experiencia como docente fue hace más de 20 años.



Este gobierno sacrifica la eficiencia y resultados por lealtad ciega. — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 16, 2022

No cabe duda que la oposición está siempre desesperada para atacar a la actual administración pero se les olvida que sus gobiernos desataron lo peor para México.