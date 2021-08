El Poder Judicial está podrido, sus integrantes son ultraconservadores: AMLO

AMLO subrayó que el Poder Ejecutivo no puede ser rehén de personas o grupos, aunque sean poderosos e influyentes.

Regeneración, 15 de agosto del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desconfía del Poder Judicial y lo acusó de estar «podrido». Asimismo, dijo que jueces, ministros y magistrados están al servicio de grupos de intereses creados que tienen una mentalidad ultraconservadora.

El primer mandatario mencionó que el próximo 3 de octubre se define entre productores, habitantes y ambientalistas si se inicia el proyecto de Agua saludable para La Laguna y se retiran los amparos. También subrayó que el Poder Ejecutivo no puede ser rehén de personas o grupos, aunque sean poderosos e influyentes.

«Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría: No hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones, pero no», comentó. También destacó que si presentan denuncias, podrían funcionar como «táctica dilatoria» y la obra no se haría.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que es más honesto decir que no se va a poder y utilizar los recursos en otros proyectos, que caer en «una trampa» porque hay personas que lo quieren afectar, que se dedican a la politiquería.

Además, denunció que hay algunos ciudadanos que dicen que apoyan el proyecto, pero al mismo tiempo incitan a que los habitantes se opongan. Lo que provoca que se promuevan amparos o pongan trabas.

Aunado a ello, aseguró que siempre va a prevalecer la justicia y la verdad, ambas «nos harán libres siempre”. AMLO estuvo acompañado de los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro, y Coahuila, Miguel Riquelme; ambos respaldaron la propuesta del gobierno federal.