Emiratos Árabes Unidos culpa a Irán de ataques y un incendio

Autoridades dicen que un dron causó un incendio en la zona industrial petrolera de Fujairah, dejando a tres personas heridas

Regeneración, 5 de mayo 2026– Los Emiratos Árabes Unidos acusaron a Irán de llevar a cabo ataques con misiles y drones, que provocaron un incendio en una refinería de petróleo en el emirato de Fujairah y dejaron tres ciudadanos indios heridos.

#Irán no tiene planes para atacar Emiratos Árabes Unidos (#EAU), informó la agencia estatal de noticias IRIB, que citó a una fuente militar de alto rango.



Los comentarios de la fuente se producen luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU indicó en una… pic.twitter.com/VfRdPAii2v — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 4, 2026

Ataques

Los ataques del lunes son los primeros que se registran contra los Emiratos Árabes Unidos desde que se estableció un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos el 8 de abril.

Estas acciones se produjeron tras la nueva iniciativa de Trump para proteger a los petroleros varados en el estrecho de Ormuz.

El mando militar conjunto de Irán advirtió a los barcos mercantes que no aceptaran la propuesta de Estados Unidos.

Afirmó que las fuerzas estadounidenses «serán atacadas si pretenden acercarse y entrar en el estrecho de Ormuz».

🇮🇷🛬 #Internacional | Emiratos acusa nuevos ataques de Irán y cierra su espacio aéreo pic.twitter.com/orm3qHmxCL — La Jornada de Oriente (@JornadaOriente) May 5, 2026

Defensa aérea

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos reportó que sus defensas aéreas destruyeron 12 misiles balísticos.

Adicionalmente, durante el día se lanzaron tres misiles de crucero y cuatro drones desde Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país expresó su más enérgico rechazo a los ataques iraníes renovados.

Indicó que no aceptará ninguna amenaza contra la seguridad y soberanía de los Emiratos Árabes Unidos.

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“Imagina despertarte y que la gasolina cueste $8 el galón… y que no puedas hacer absolutamente nada para bajarla.”



“Un Irán con armas nucleares podría cerrar el Estrecho de Ormuz cuando quisiera, chantajear al… https://t.co/YAfG0T158Z pic.twitter.com/6cYW8e1I6j — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 5, 2026

Derecho a responder

Y advirtió que se reserva el «derecho pleno y legítimo a responder» a las agresiones.

Irán rechazó las acusaciones realizadas por los Emiratos Árabes Unidos.

La televisión estatal IRIB citó a una fuente militar bien informada que declaró que Irán no tenía «ningún plan premeditado para atacar las instalaciones petroleras mencionadas».

La fuente atribuyó el suceso al “aventurismo militar estadounidense.

Cuyo objetivo era crear un paso para el tránsito ilegal de buques a través de las vías navegables restringidas del estrecho de Ormuz”.

🇮🇷🚨 ÚLTIMA HORA: Hace apenas un rato, Irán ha lanzado otra oleada de misiles y drones hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los sistemas de defensa aérea están enfrentando la amenaza. Según informes, se lanzaron 8 misiles balísticos y 20 drones.pic.twitter.com/V3FT7MorAq — Isaac (@isaacrrr7) May 5, 2026

Rendir cuentas

La fuente añadió que «el ejército estadounidense debe rendir cuentas por esto».

Los Emiratos Árabes Unidos informaron que Irán lanzó dos drones hacia un buque cisterna de la compañía petrolera de Abu Dhabi (ADNOC).

El asesor presidencial de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, calificó el ataque al petrolero Barakah como un acto de «piratería marítima».

Después se llevaron a cabo los ataques con misiles y drones.

🚨 ÚLTIMA HORA: Irán ha lanzado hoy otra oleada de misiles y drones hacia los Emiratos Árabes Unidos, con las defensas aéreas de los EAU interceptando activamente las amenazas entrantes.



¿Dónde está la indignación mundial?pic.twitter.com/Uv0TmRqLxZ — Isaac (@isaacrrr7) May 5, 2026

Incendio

El emirato de Fujairah declaró que un dron iraní provocó un gran incendio en su zona industrial petrolera.

Y que tres ciudadanos indios resultaron moderadamente heridos durante el ataque.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos están detenidas desde que comenzó el alto el fuego el 8 de abril.

Los ataques generaron una rápida condena global.