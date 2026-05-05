Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China: 26 muertes

Se usaron robots para las labores de rescate que iniciaron inmediatamente en la fábrica. Xi solicita una profunda investigación

Regeneración, 5 de mayo 2026– Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang resultó en 26 fallecidos y 61 heridos, lo que provocó un gran operativo de rescate. Xi Jinping pidió que se realice una investigación y se implementen medidas de seguridad más rigurosas, mientras las autoridades evacuaban las áreas cercanas.

🇨🇳🏭💥-😥 Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China causa al menos 26 muertos. pic.twitter.com/7kh6TfGMkS — La Respuesta (@larespuesta_es) May 5, 2026

Explosión

Una explosión en una planta de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, China, dejó al menos 26 fallecidos y 61 heridos, de acuerdo con reportes de medios oficiales.

Diversos videos que circulan muestran una espesa columna de humo gris ascendiendo hacia el cielo desde el sitio de la explosión.

El incidente en la fábrica de fuegos artificiales Changsha Liuyang Huasheng ocurrió el lunes 4 de mayo.

El presidente Xi Jinping ha solicitado que se hagan todos los posibles esfuerzos en las labores de rescate.

Investigación

También ha exigido una investigación para que se responsabilice a los que están a cargo.

Los medios estatales chinos reportaron que la policía local ha tomado medidas contra el dueño de la fábrica de fuegos artificiales.

El primer ministro Li Qiang compartió las preocupaciones del presidente chino.

Solicitó un cumplimiento más estricto de las normas de seguridad en áreas críticas para evitar accidentes similares.

🔴 Una veintena de personas han muerto en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia china de Hunan. Además, hay más de 60 heridos



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Arrestos

Mientras tanto, la policía de Liuyang ha arrestado a altos directivos de la compañía mientras continúan las indagaciones sobre la razón de la explosión.

Este incidente se da menos de tres meses después de un accidente parecido en Hubei, donde una explosión en una tienda de fuegos artificiales dejó 12 muertos.

Después de la explosión, alrededor de 482 bomberos, rescatistas y equipos médicos se enviaron al lugar para ayudar a los heridos y llevar a cabo las operaciones de emergencia.

El Ministerio de Gestión de Emergencias también envió un equipo a Liuyang para supervisar las acciones de rescate y ayuda.

Robots

Se usaron robots para buscar a las personas atrapadas dentro de las instalaciones.

Los equipos de emergencia evacuaron a los habitantes en un área de 3 kilómetros alrededor de la planta de fuegos artificiales.

Aplicaron técnicas como el uso de agua atomizada para disminuir el riesgo de nuevas explosiones durante el rescate.

La intensidad de la explosión fue tal que rompió las ventanas de los edificios residenciales cercanos, según un informe de CCTV del lugar.

Residentes

Los residentes también señalaron que la fuerza de la explosión lanzó rocas pesadas hacia las carreteras cercanas.

Esto llevó a que algunos aldeanos decidieran abandonar la zona por motivos de seguridad.