El nivel más bajo de pobreza laboral que se tiene registro: Inegi

Inegi reporta incrementos en ingresos de 3.8 millones de personas que les permite recursos para acceder a la Canasta Básica

Regeneración, 25 de febrero de 2026.. La pobreza laboral en México descendió a su nivel más bajo desde que se tiene registro. Esto al cerrar el cuarto trimestre del 2025 en 32.3% de la población, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este indicador mide a la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

Reduce

Dicha pobreza laboral mostró una reducción de 3.1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando se ubicaba en 35.4 por ciento.

Lo que representa una disminución de 3.8 millones frente a los 46.1 millones reportados un año antes.

Además, en el ámbito rural, la pobreza laboral bajó de 50.7 en el cuarto trimestre del 20024 a 46.6% por ciento en el mismo periodo del 2025.

En tanto que en el urbano pasó de 30.8% a 28.1%. En comparación con el tercer trimestre de 2025, la reducción nacional fue de 2 puntos porcentuales.

Entidades

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, la pobreza laboral disminuyó en 25 entidades federativas.

Detalló que las entidades con mayor porcentaje de población en pobreza laboral fueron Chiapas (59.8%), Oaxaca (56.6%) y Guerrero (51.3%).

En contraste, los menores niveles se registraron en Baja California Sur (14.2%), Colima (17.3%) y Baja California (18.2%).

Querétaro, Morelos y Aguascalientes destacaron por las mayores disminuciones anuales, con reducciones de 13.4, 10.3 y 7.2 puntos porcentuales, respectivamente.

Por el contrario, Michoacán, Durango y Ciudad de México reportaron incrementos.

La pobreza laboral, medida como % de la población con ingreso laboral INFERIOR al costo de la canasta alimentaria, continúa en franco descenso



Anota un nuevo mínimo en décadas de 32.3% en el 4to trimestre



Dicho en lenguaje liso y llano, a más trabajadores les alcanza para comer pic.twitter.com/9qqbO1iZOo — Mario Campa (@mario_campa) February 25, 2026

Ingreso

El ingreso laboral real per cápita creció 5.3% anual, al pasar de tres ml 294.97 a tres mil 468.71 pesos mensuales.

El incremento fue mayor en el ámbito rural (8.3%) que en el urbano (4.3%). Además, la desigualdad en los ingresos laborales se redujo, con un coeficiente de Gini que pasó de 0.5007 a 0.4885.

La masa salarial real aumentó 8.3% anual, alcanzando 403 mil 431 millones de pesos.

Cifras

Cabe destacar que Inegi presenta la actualización de las cifras de Pobreza Laboral (PL) y los indicadores correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

Estos se calculan con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Además, constituye una aproximación adicional al análisis que realiza la medición de la pobreza multidimensional (PM), en el espacio del bienestar económico, al centrarse en la capacidad del ingreso laboral para cubrir el costo de la canasta alimentaria.

Al tiempo que resalta, como se indica arriba que:

«Durante el cuarto trimestre de 2025 se registró una disminución la población en situación de pobreza laboral, tanto en la comparación trimestral como en la anual, a nivel nacional…

«… y en los ámbitos rural y urbano».

«De manera simultánea, el ingreso laboral real per cápita mostró incrementos para ambos periodos».

E incluso, este comportamiento en el ingreso laboral también «se observó al desagregar la información según sexo, condición de formalidad e informalidad de la población ocupada».

«Así como en todos los quintiles de ingreso«, detalla.

Indice

En tanto que se indica el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) que muestra la evolución de la pobreza laboral respecto al periodo base (primer trimestre de 2020).

El cual registró una disminución de 8.9 % entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025: pasó de 0.9373 a 0.8804 (ver gráfica 5).

«Durante el mismo periodo, el ITLP disminuyó en los dos ámbitos: 8.2% en el rural y 8.7% en el urbano», dice Inegi.