México-Islandia, sentido homenaje a uniformados caídos

Impresionante minuto de silencio en el estadio Corregidora en homenaje a elementos que perdieron la vida luchando contra el crimen organizado

Regeneración, 25 de febrero de 2026. En redes destacan que la Selección Mexicana de Futbol rindió un homenaje a los militares y policías que perdieron la vida durante el operativo contra Nemesio Oseguera, en el partido amistoso frente a Islandia.

Esto, en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, donde tras la ceremonia de los himnos nacionales se solicitó a los asistentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

🚨 HERMOSO HOMENAJE en el juego de México Vs Islandia a nuestros héroes que dieron su vida por la patria



Hoy México está más unido que nunca…

Y es que a través del sonido local, se destacó el honor, la lealtad y el compromiso de los integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

E incluso, reconociendo su entrega en cumplimiento de su deber al servicio del país, subrayando que el futbol mexicano se unía para reconocer su valentía y sacrificio.

Su ejemplo permanecerá como símbolo de servicio a la nación, se narró, en tanto jugadores, cuerpo técnico y aficionados se integraban al gesto solemne.

“Como expresión de respeto y en memoria de aquellos elementos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber…

«…, la FMF encabezó una ceremonia oficial durante el protocolo previo al inicio del compromiso amistoso, celebrado esta noche en el Estadio Corregidora”.

Lo anterior, se puede leer en el comunicado que compartió la FMF.

Parte del mismo protocolo fue entregar un ramo de flores a cada uno de los miembros del ejército y Guardia Nacional que estuvieron presentes en el inmueble.

Luego, se guardó un minuto de silencio por los elementos que han perdido la vida recientemente en cumplimiento de su deber.

El Estadio Corregidora de Querétaro con lleno total para un partido amistoso entre México e Islandia. Pero el hocicón de @DavidFaitelson_ dice que estamos en guerra y que la gente no puede salir de su casa.

De hecho, otra parte de este protocolo fue que los futbolistas de la Selección Mexicana portaran un moño de color negro.

Precisamente en redes se recuerda que uno de esos estados donde hubo disturbios por el asesinato del Mencho fue Querétaro en donde hubo una máxima seguridad para este partido amistoso del Tri.

Esto con más de 3 mil elementos de la Guardia Nacional, de la policía estatal y de seguridad privada.

Además se destaca seis anillos de seguridad para impedir el acceso de personas que no tengan boleto para el partido.

Lo anterior, dijo Seguridad del Estado de Querétaro.

Junto con ello, retenes de control y se implementará vigilancia aérea dentro y fuera del estadio, así como en los estados vecinos.

De hecho, se implementó militar para el acceso de aficionados provenientes de Michoacán, Guanajuato y el Estado de México.

Finalmente se indica que serán unas 35 mil personas las que acudan al Corregidora.