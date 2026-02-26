Diputados aprueban iniciativa de jornada laboral de 40 horas

La reforma para bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas a votación en los legislativos estatales por ser Constitucional

Regeneración, 25 de febrero 2026– La propuesta fue respaldada en términos generales con 469 votos a favor, contando con el apoyo de todos los partidos, mientras que la votación específica, después de la presentación de reservas, resultó en 411 votos a favor y 58 en contra.

Congresos locales

Ahora, los Congresos locales deben discutir y evaluar la reforma laboral.

Después de ser aprobada en el Senado y la Cámara Baja, se busca que la mayoría de los estados la aprueben y luego la presidenta Claudia Sheinbaum le dé su firma.

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, defendió que la implementación será gradual.

Informó que se está desarrollando un sistema digital para supervisar el cumplimiento de esta nueva norma una vez que empiece a aplicarse.

Los miembros de la oposición llamaron la propuesta un «engaño» debido a que no entrará en vigencia por completo hasta 2030.

Propuesta

La propuesta también establece que las horas extras de la nueva jornada laboral recibirán un pago adicional del 100 por ciento.

Además, este tiempo adicional no podrá sobrepasar las 12 horas por semana, que se podrán distribuir en un máximo de cuatro horas al día durante cuatro días.

Si se supera este límite, el empleador deberá pagar un 200 por ciento extra, según el nuevo marco que se discutirá.

Asimismo, se prohíbe que los jóvenes menores de 18 años realicen horas extra.

Régimen transitorio

El régimen transitorio señala que la aplicación gradual comenzará el próximo año, así que este

año se mantendrán las 48 horas.

En 2027 se reduciría a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y en 2030 se logrará la jornada de 40 horas.

Sin reducción de salarios, salarios o beneficios, de acuerdo con el dictamen.

Se acordó que las reservas, adiciones o votos particulares se presenten directamente ante el Pleno para su discusión y análisis.

Así lo indicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apoyo

Diputadas y diputados de Morena, PT y PVEM apoyaron la reforma y su gradualidad para no perjudicar los salarios y permitir ajustes por sector.

Por otro lado, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano dieron su apoyo a la disminución.

Sin embargo, pidieron que se aclare el esquema de cinco días laborables por dos de descanso. Cosa que de ningún modo hicieron cuando eran mayoría.

Y propusieron, de diferentes maneras, incentivos para evitar impactos negativos en el empleo y la productividad.