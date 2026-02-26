Hungría amenaza con bloquear la asistencia de la UE a Ucrania

El gobierno de Viktor Orbán pone como condición la reactivación de suministro de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia

Regeneración, 25 de febrero 2026– Este lunes, el Gobierno de Hungría anunció que no dará su apoyo en la Unión Europea (UE) para ninguna medida que favorezca a Ucrania, incluyendo el nuevo conjunto de sanciones contra Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Kiev, hasta que el petróleo ruso vuelva a llegar a Hungría.

Viktor Orban sobre el plan de la UE de continuar la guerra en Ucrania mientras sacrifica a Europa.



"En Kiev, los líderes pro-guerra se reunieron y acordaron con Zelensky de Ucrania continuar la guerra. Al mismo tiempo, el embargo de petróleo de Ucrania contra Hungría sigue… pic.twitter.com/4JqpIUZXUX — 𝙋𝙚𝙜𝙖𝙨𝙪𝙨 (@pegasusQ2004) February 25, 2026

Sin respaldo

«Como los ucranianos están poniendo en riesgo el suministro energético de Hungría, nuestro país no está dispuesto a respaldar ninguna decisión…

…que se tome aquí en Bruselas que beneficie los intereses de Ucrania o que sea vital para ellos».

Esto lo comentó el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, a los medios de comunicación de su país después del Consejo de Exteriores.

El flujo de petróleo por el oleoducto Druzhba se interrumpió a raíz de un ataque ruso que dañó esta infraestructura.

Sin embargo, Hungría sostiene que ya está lista para reanudar el suministro.

Sanciones

El ministro añadió que Hungría no apoyará ni participará en la «aprobación del vigésimo paquete de sanciones (contra Rusia)».

Tampoco respaldará que «Ucrania obtenga el préstamo de guerra de 90. 000 millones de euros».

El político hizo hincapié en que el bloqueo en el suministro representa un «claro ataque a la soberanía» de Hungría.

El Gobierno de Hungría es el aliado más cercano de Moscú dentro de la UE y depende en gran medida de la importación de energía de Rusia.

The Ukraine war is taking a strange turn of events.



– 20.02.2026: Hungary vetoes a 90b EU loan to Ukraine.

– 20.02.2026: Ukraine strikes a pipeline supplying 90% of Hungary’s crude imports.

– 20.02.2026: Hungary orders the military to secure its energy infrastructure.



That… pic.twitter.com/EboJexeK3T — Lukas Ekwueme (@ekwufinance) February 25, 2026

Comisión Europea

Respecto a la Comisión Europea (CE), Szijjártó criticó que «Bruselas esté defendiendo los intereses de un país que no es miembro de la UE, en vez de los de un miembro».

«El Consejo Europeo acordó el préstamo a Ucrania con la única condición de que tres Estados miembros (Hungría, Eslovaquia y la República Checa) no participarían financieramente.

Dicha condición se ha cumplido», declaró en una rueda de prensa la portavoz comunitaria, Paula Pinho.

«Por lo tanto, esperamos que todos los líderes cumplan con sus compromisos, no hacerlo sería claramente una violación de la cooperación leal», añadió Pinho.

Rechazo

Ucrania rechazó el pasado sábado el «chantaje» y los «ultimátums» de Eslovaquia y Hungría.

Quienes también han amenazado con interrumpir el suministro de electricidad de emergencia si Ucrania no reanuda el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Uno de los lugares afectados por los bombardeos rusos ha sido el nudo de conexión de Brody, al oeste del país, desde donde se bombea petróleo hacia Europa Central.

Oleoducto

PM Viktor Orban: Os tratados da UE obrigam Bruxelas a defender um Estado-Membro prejudicado por um terceiro. No entanto, Bruxelas alia-se à Ucrânia, que não é membro, em vez da Hungria. Isto é uma violação. Nesta matéria, Bruxelas escolheu Kiev em vez de um Estado-Membro. pic.twitter.com/e5NcL3kUs3 — Ercio Santos (@Ercio_Santos) February 25, 2026

Hungría y Eslovaquia afirman que el oleoducto ya está preparado para reanudar los envíos de petróleo ruso a ambos países centroeuropeos.

La CE ha convocado una reunión el miércoles a nivel de expertos para analizar la situación en el terreno y garantizar la seguridad del suministro.