Reddit multada por mala verificación de edad

Los métodos de Reddit pusieron a los menores en contacto con contenido inapropiado, según la Ley británica de Seguridad en Línea

Regeneración, 25 de febrero 2026– La Oficina del Comisionado de Información (ICO) ha multado a Reddit con más de 14 millones de libras (casi 19 millones de dólares), al considerar que la red social no ha salvaguardado a los menores y los ha dejado expuestos a «contenido inapropiado y dañino».

Decisión

Después de una investigación, la ICO determinó que la compañía estadounidense no había implementado herramientas efectivas para verificar la edad.

La plataforma señaló que planea apelar la decisión.

Reddit se basaba en gran medida en un sistema de ‘auto-declaración’, que permite a los usuarios

simplemente indicar su edad sin necesidad de presentar pruebas adicionales.

Este método ha sido calificado por el regulador británico como inadecuado para garantizar la protección de los menores.

Contenido inapropiado

La ICO sostiene que Reddit potencialmente expuso a los menores a «contenido inapropiado y dañino».

Esta resolución marca una aplicación significativa de la Ley británica de Seguridad en Línea.

Dicha ley exige a las plataformas digitales que protejan de manera proactiva a los menores de contenidos perjudiciales.

De acuerdo con la ICO, la falta de control en Reddit llevó a que se recogieran datos de usuarios menores de 13 años sin su autorización.

Multa

«Esto los dejó potencialmente expuestos a contenidos que no debían ver. Es inaceptable», afirmó John Edwards, comisionado de información del Reino Unido.

La multa sirve como una advertencia para otras redes sociales que operan en el Reino Unido.

Edwards menciona que ahora el regulador enfocará esfuerzos en aquellas compañías que dependen de la buena fe de los usuarios para verificar su edad.

«Confiar en que los propios usuarios se auto-declaren su edad no es suficiente cuando los menores están en riesgo», añadió Edwards.

Revisar métodos

«Invito al sector a que tome en cuenta esto, revise sus métodos y aplique rápidamente las mejoras que sean necesarias».

Reddit comentó en un comunicado que la plataforma «no requiere que los usuarios proporcionen información sobre su identidad.

Independientemente de su edad, ya que valoramos profundamente la privacidad y seguridad».

«La insistencia de la ICO en que recopilemos más datos privados de cada usuario en el Reino Unido es contraproducente.

Va en contra de nuestra firme creencia en la privacidad y seguridad online de nuestros usuarios», concluyen.