Enrique Guzmán confirmó con un fuerte comentario que ni él ni su hija Alejandra quieren volver a ver a Frida Sofía

El rockero afirmó que hará lo que sea por limpiar su nombre

Regeneración, 20 de mayo de 2021. Enrique Guzmán insiste en que las acusaciones contra él por parte de su nieta Frida Sofía son falsas.

Recordemos que Enrique Guzmán lloró y negó haber tocado indebidamente a su nieta en una entrevista con Pati Chapoy en el programa Ventaneando.

Ahora de nueva cuenta, el cantante regresó al programa de TV Azteca para decir y demostrar que buscará limpiar su nombre a toda costa.

Durante la entrevista, Enrique Guzmán reafirma que las acusaciones en su contra podrían ser mentiras derivadas del enojo de su nieta.

Por lo anterior, Enrique Guzmán aseguró que sigue sin entender las razones exactas por las cuales su nieta ha realizado todo el escándalo.

«Yo era el abuelito salvador que mediaba entre las dos (refiriéndose a Alejandra Guzmán y Frida Sofía)» señaló.

Para contextualizar las supuestas amenazas de Frida Sofía, Enrique Guzmán dijo que la influencer ya lo había advertido del escándalo.

«Un día recibí una llamada en la madrugada (de Frida Sofía), me dijo ‘yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’ y colgó» aseguró el cantante.

Enrique Guzmán sigue con su postura firme ante el caso, ya que ahora aseguró que ya no quiere volver a ver a quien fue su nieta adorada.

«Esto no tiene remedio, Alejandra no quiere volver a verla, y yo no quiero verla nunca más» aseveró el rockero.

Debido al daño que ha provocado la polémica, el cantante insiste en que el amor que le tenía a Frida Sofía se acabó en definitiva.

«Para mí, ella (Frida Sofía) terminó de vivir y para su mamá también”. «La familia se fracturó totalmente y para siempre» puntualizó.

Enrique Guzmán ratificó dos demandas

El cantante acudió a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para ratificar dos demandas que interpuso.

Los oficios se han realizado, debido a que Enrique Guzmán dice estar siendo objeto de las mentiras de su nieta Frida Sofía.

Una segunda demanda que ratificó fue contra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien se encargó de sacar a la luz las acusaciones de Frida Sofía.

Al salir de la FGJCDMX, Enrique Guzmán declaró a los medios que está dispuesto a seguir todos los procesos legales para limpiar su nombre.

«Voy con todo, caiga quien caiga, esa niña no se sale con la suya» señaló el artista.

Asimismo, volvió a insistir en que las acusaciones sobre presuntos tocamientos hacia su nieta son falsas.

«Tengo mucho coraje, mucha gente me molesta diciéndome que soy un puerco, cuando son inventos de una niña. Va a terminar en la cárcel» declaró Guzmán.

Por otra parte, los medios le cuestionaron si perdonaría las situaciones que vive derivadas de la polémica a lo que el cantante respondió «habría que medicarla antes».

La batalla por limpiar su nombre

Enrique Guzmán indicó en entrevista con Ventaneando que su intención es enfrentar a como de lugar a su nieta.

«Quiero enfrentarme con ella por qué quiero que me explique el cambio (…) Por qué de ser el abuelito bonachón se convierte en un violador» recalcó.

Aunque el 15 de abril, la influencer dijo estar lista para accionar legalmente en contra de su abuelo, sigue sin existir una demanda de parte de Frida Sofía.

Por ello, el artista insiste que no hay demanda porque su nieta no tiene pruebas en su contra. «No tiene testigos porque no pasó nada» enfatizó Enrique Guzmán.

El cantante reveló que su hija Alejandra Guzmán si sacó de su testamento a Frida Sofía tras la violencia familiar que sufría la intérprete de ‘Mala hierba’.

«Alejandra la sacó del testamento porque era muy cómodo seguir golpeando a la señora con la que iba a vivir el resto de su vida»

«La tenía contra el suelo con ánimo de destruirla, eso es lo que reventó el cariño de Alejandra por la niña» declaró Enrique Guzmán.

Por lo anterior, el intérprete de ‘La plaga’ aseguró que teme por su vida tras la amenazas de Frida Sofía.