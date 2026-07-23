Sheinbaum Presenta México Canta 2026 para Impulsar la Paz

La presidenta y la Secretaría de Cultura presentaron los avances de México Canta 2026, certamen binacional que promueve la paz

Regeneración, 23 de julio de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación de los avances de la segunda edición del certamen México Canta 2026.

La iniciativa busca fortalecer la identidad, abrir oportunidades profesionales para las juventudes y promover narrativas alejadas de la violencia.

En el encuentro participaron autoridades culturales y jóvenes clasificados de Estados Unidos.

La mandataria reiteró que glorificar al crimen organizado no representa una opción de vida para las nuevas generaciones.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló el impacto del concurso binacional en ambas naciones.

La funcionaria precisó que el programa registró más de 16 mil participantes inscritos de México y Estados Unidos.

Asimismo, el proyecto impulsa la formación musical sin recurrir a la prohibición de géneros.

En este marco, Claudia Curiel de Icaza señaló que «se trata de hacer una plataforma que pueda fortalecer y fomentar otro tipo de música».

Testimonios de participantes y talento independiente

Durante la jornada, diversos participantes mexicoestadounidenses compartieron sus experiencias tras clasificar a las etapas semifinales del concurso.

Los concursantes enfatizaron que la música mexicana constituye la base principal de su identidad y orgullo.

Igualmente, los intérpretes destacaron la importancia de enviar mensajes positivos sobre el esfuerzo y el trabajo honesto.

Sobre esta oportunidad, el participante Joshua Soto dijo que «la razón porque yo apliqué al concurso de México Canta fue por la Presidenta y el mensaje».

Paralelamente, el cantante de música urbana Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, se sumó de forma honorífica al proyecto.

El artista mexiquense interpretó una composición propia inspirada en sus raíces para inspirar a las juventudes de los barrios.

Durante su intervención, el músico independiente resaltó el valor de ofrecer alternativas creativas a los jóvenes.

Por lo anterior, la plataforma artística demuestra que el talento y el trabajo constante pueden cambiar vidas.

Calendario de semifinales y presupuesto para la creación

Respecto a la fase competitiva, las eliminatorias presenciales iniciarán el próximo 23 de agosto en la ciudad de Los Ángeles.

Posteriormente, la segunda semifinal se llevará a cabo el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán.

Los tres ganadores finales obtendrán el respaldo de un sello discográfico profesional para impulsar su carrera.

Finalmente, la gran final se celebrará el 13 de septiembre en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Con miras a masificar el acceso cultural, el Gobierno de México destina casi 3 mil millones de pesos a la creación.

Además, la administración duplicó el presupuesto para festivales y aumentó un 70 por ciento las convocatorias en los estados.

De igual forma, las autoridades realizan 150 festivales públicos, de los cuales 50 se desarrollan directamente en territorios de paz.