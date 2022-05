Este fue el atuendo que inspiró a Eiza González, la única mexicana en la MET Gala

Eiza González fue la única mexicana que desfiló en la alfombra roja de la MET Gala con un despampanante atuendo blanco, corte sirena, con plumas en la parte superior inspirado en Lupe Velez

RegeneraciónMx.– La actriz Eiza González fue la única mexicana que desfiló en la alfombra roja de la MET Gala y lo hizo con un despampanante vestido blanco, corte sirena, incrustado de piedras y con mangas abombadas hechas con plumas.

Cómo fue el atuendo de Eiza González?

El diseño que lució la estrella de la película Baby Driver es una creación de la firma Michael Kors completamente personalizado.

Eiza, de 32 años, combinó su glamouroso vestido de noche con unos aretes de diamantes y un ostentoso collar de la marca Bulgari.

Además, la cantante peinó su cabello castaño oscuro en un impecable chongo, que le permitió resaltar sus facciones maquilladas en tonos smokey.

Todo el conjunto fue acorde a la temática Gilded Glamour and White-tie, la edad dorada de Estados Unidos y se dice que está inspirado en el vestuario de la actriz Lupe Velez en Strictly Dynamite.

Como sabrán, esta no es la primera vez que vemos a la mexicana desfilar por la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. En la última edición, la cual fungió como la primera parte de la temática “En América: un léxico de la moda”, la actriz impactó a los asistentes con un vestido rojo Versace con escote halter muy al estilo Old Hollywood.Sin embargo, el detalle más impresionante de su look, fueron las joyas que eligió, cortesía de Bulgari, y su maquillaje inspirado en Doña María Félix.