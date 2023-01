Dice que recibió 250 millones de pesos (1989) como primer pago de Carlos Salinas a Camín por un estudio. AMLO lo explica ampliamente

Regeneración, 4 de enero de 2023. La periodista Nancy Flores publicó fotografías de los cheques que recibía Héctor Aguilar Camín por parte de Carlos Salinas.

Y es que en la Mañanera le preguntaron a AMLO sobre los que dan clases de ética pero tienen mucha cola que les pisen.

Lo anterior tal como interrogó el medio Polemón quen afirma haber descubierto que Guillermo Sheridan lleva más de 15 años sin dar clases en la UNAM.

Así cada año, desde hace más de 20, ha pedido licencias, años sabáticos, y lo ha hecho de forma irregular al estatuto del personal académico de la UNAM.

-¿Qué piensa, presidente, de que personajes como Guillermo Sheridan ahora ya dan clases de ética, cuando tienen una cola muy larga que les pisen? ¿Qué piensa sobre esto?

AMLO

Así AMLO señaló que ya se ha hablado mucho, es toda una intelectualidad vinculada al conservadurismo.

-«Antes se encargaban de legitimar la corrupción, de legalizar la corrupción, tenían el papel de alcahuetes del régimen, recibían muchas prebendas».

Incluso dijo que, eran como sociedades de grupos de intelectuales orgánicos manejados unos por Krauze y otros por Héctor Aguilar Camín, esto desde Salinas, que los cooptó a todos.

Entonces, como había ciertas diferencias porque los de Nexos, de Aguilar Camín, venían supuestamente de una corriente de pensamiento progresista.

Y, pues no podían unirse al grupo que en ese entonces encabezada el finado Paz, que al fallecer queda como heredero de ese grupo Krauze, se apropia del legado intelectual de Paz.

Así lo narró AMLO

Paz

Incluso entrado en el tema reveló que por eso es el pleito que se va dando entre Paz y Carlos Fuentes, que eran muy buenos amigos.

Pero, señaló AMLO, se habla de que por las intrigas de Krauze se produce una ruptura en esa amistad.

-«El mismo Fuentes lo declara, de manera muy fuerte dice que todo iba muy bien hasta que se atravesó una cucaracha»,

Así, indicó se constituye ese grupo y a ese grupo pertenece Sheridan.

Entonces, Salinas los maneja a los dos, a los dos grupos, y va cooptando tanto a los intelectuales abiertamente de derecha, que pertenecían a los cercanos a Paz.

Así como a los de Héctor Aguilar Camín, que no quiero mencionar, porque es muy lamentable la forma cómo los cooptaron.

Aquí uno de los cheques que le pagó Carlos Salinas de Gortari a Héctor Aguilar Camín, de los cuales está hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador está mañana en su conferencia. pic.twitter.com/Fxykx9YhBe — Nancy Flores (@nancy_contra) January 4, 2023

Y se volvieron muy influyentes, ya aquí hemos hablado de cómo Krauze hacía libros por pedido.

-«Hay veces que los intelectuales, los actores, los músicos, pues para poder vivir tienen que hacer cosas por la necesidad, aunque no tenga que ver con sus convicciones».

Además dijo AMO, que sí hay músicos que hacen composiciones porque así obtienen algunos ingresos, aunque ellos no estén conformes.

Pero aseguró que hay otros o que les va gustando hacerlo o desde el principio se venden o de alquilan.

Narra

Entonces, Krauze hizo mucha obra así. Ya hablábamos de un libro que financió la Secretaría de Gobernación cuando estaba Creel, exaltando a Luis Terrazas de Chihuahua.

¿Se acuerdan que se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas? Pues lo convierte en un héroe Krauze.

Y de ahí viene Sheridan. Nada más basta… ¿Por qué no lo pones otra vez a Sheridan?, para darnos una idea, independientemente si da clases o no clases, si cobra sin trabajar, si es titulado o no es titulado.

Miren esto, porque esto muestra la decadencia intelectual a la que llegamos, a la que nos llevó la política neoliberal, señaló el presidente.

Miren, este intelectual famosísimo contestándome:

‘Según un periódico —es que es una joya esto, es igual como lo de los rieles— según un periódico, AMLO declaró hoy: Le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México’.

Pues claro, son mis convicciones, me siento orgulloso, son mis ideales, es mi humanismo, pero, sigue leyendo AMLO:

Y, Sheridan. Dice:

-‘No estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario», dice Sheridan.

Además, el conservador Sheridan agrega: «golpea a sus hijos, a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa los altos».

Incluso, «evade impuestos» ―estaba pensando en sus jefes, editorializa AMLO— «compra y vende piratería, zarandea a los peatones»,

Asimismo añade Sheridan que el mexicano «no duda a la hora de hacer transas —ya estaba pensando en los de arriba o en Krauze en una de esas, vuelve a señalar AMLO—»

Y, «desprecia la ley, no sabe aritmética elemental, ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia».

-Soy masoquista y soy demagogo, que me apunten en la lista- sentenció AMLO tras leer la cita de Sheridan.

Aguilar

Retomando el hilo AMLO señala que por el lado de Aguilar Camín, pues es lo mismo. Entonces, su enojo con nosotros, además de lo ideológico, que no es lo principal.

-«.., porque ellos son muy pragmáticos y les gusta mucho el dinero, lo que les molesta es de que ya no reciben dinero del gobierno, porque ya se habían acostumbrado».

Letras

Así, Sheridan con Krauze hacen una revista, Letras Libres, y tiraban 10 mil ejemplares y el gobierno les compraba nueve mil, y las vendían carísimas.

Y, libros, daban cursos, información, y es el mismo esquema de Aguilar Camín y su equipo, editaban libros, contenidos de libros a la medida. Entonces, ese es el asunto de fondo.

Lo anterior relató AMLO.

Salinas

Asimismo subrayó que Salinas los «cooptó a todos, y no sólo fueron intelectuales, sino de las ciencias sociales, fueron artistas, científicos, no dejó nada».

-Algunos sí, no se dejaron, me consta de algunos. Ya murió, por ejemplo, Luis Javier Garrido, ese se mantuvo independiente; Monsi, que ya también falleció, también se cuidaba».

Esto, aunque tenía amigos en los grupos, pero no se dejó acarrear, indico AMLO.

¿Qué sucede?

Viene el pleito Salinas-Zedillo, después de que Salinas les da todo, y se le hace fácil a Héctor Aguilar Camín cambiar de bando, chaquetear, cambiar de chaqueta, y se vuelve zedillista y se le lanza a Salinas, al que lo había encumbrado.

Por eso cuando dicen ‘hay que buscar el acuerdo con los intelectuales, con los empresarios, con los de arriba’, pues sí, hay que gobernar para todos, indicó.

-«…,pero no se puede poner el futuro de un país, la transformación de México en manos de gente que nada más son leales al dinero», indicó AMLO.

Cheques

Entonces, cuando se vuelve zedillista Aguilar Camín, pues Salinas, que es travieso, le saca, le manda a publicar hasta los cheques.

-Salinas tenía unas cajitas, no sé si todavía las tiene, las debe de conservar, así como las fichas de las antiguas bibliotecas», relató AMLO.

Seguidamente detalló que una vez lo fue a ver un conocido mío, amigo, -pero él no lo sabía-, se reunió, y de manera muy prepotente, le dice:

-‘Yo los tengo a todos agarrados, a todos’. Y este, mi amigo, le dice: ‘¿Y a los de la oposición?’ ‘A todos los tengo, y periodistas y a todos’.

Entonces AMLO narró como Salinas trae una cajita con papelitos y los nombres de todos los intelectuales y líderes.

-‘Me esperas’, le dijo Salinas al amigo de AMLO. «Y va trae la cajita, así como los periquitos de las ferias».

-«Saca el papelito», ese, dame un nombre’, le dice. Fulano de tal, la ficha, copias de los cheques, todo ahí.

‘Dame otro’, el pajarito, aquí está.

Entonces, mi amigo dice: ‘A ver. Andrés Manuel’. ‘Ah, no, ese no, ese no lo tengo —así como las figuritas, esta no la tengo— por eso es peligroso’ dijo Salinas.

Y es cuanto, sobre los cheques a que hizo referencia AMLO y que ilustra la periodista en Twitter.