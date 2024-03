“Estoy segura de mí misma”; Claudia Sheinbaum responde a quienes acusan que AMLO toma las decisiones

Claudia Sheinbaum respondió a quienes a quienes aseguran que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, está detrás de ella en todas las decisiones.

RegeneraciónMx, 29 de febrero del 2024. La candidata de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al papel del presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña presidencial.

De acuerdo con la exjefa de Gobierno, el mandatario mexicano conoce las leyes y siempre las ha respetado.

“Yo estoy muy segura de mí misma y el presidente Andrés Manuel López Obrador conoce muy bien las leyes electorales y será muy respetuoso de ellas”, indicó Claudia Sheinbaum.

Por lo que, aseguró que el presidente continuará con su trabajo, mientras que ella se dedicará a hacer campaña.

Durante una conferencia de prensa, la candidata presidencial respondió a quienes aseguran que el presidente es quien toma las decisiones.

“Dicen muchos columnistas que no tengo personalidad. Que a mí me dice el Presidente de México todo lo que tengo que hacer. Que cuando llegue a la Presidencia me va a estar llamando todos los días por teléfono. Y siempre digo, bueno, ‘seguramente en mi tesis de licenciatura de física estaba atrás el presidente dictándome las fórmulas, o en la de mi maestría o en la de doctorado, en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o en la alcaldía de Tlalpan’”.