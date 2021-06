Estudiantes de la UNAM ganan concurso internacional de física

Regeneración 24 junio 2021. El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) organizó el concurso Haz de Luz para las Escuelas y un equipo de estudiantes pertenecientes a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 de la UNAM ganaron.

Como premio, los estudiantes del equipo mexicano que lleva por nombre Teomiztli viajarán a Alemania para conducir sus experimentos el cual propone analizar los efectos de un tipo de radiación electromagnética llamada efecto Cherenjov.

El otro equipo ganador esta formado por estudiantes del liceo científico Scacchi de Bari, Italia.

👏 Two high-school teams from Italy 🇮🇹 and Mexico 🇲🇽 win the CERN Beamline for Schools #BL4S competition.

The prize this year is a trip to the @desynews research centre in autumn 2021, to carry out their proposed experiments.

Find out more: https://t.co/AGt7RKPTUn pic.twitter.com/zmI1liDdeF

— CERN (@CERN) June 23, 2021