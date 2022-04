Eugenio Derbez se retracta en polémica del Tren Maya; dice no estar en contra de AMLO

El actor y comediante Eugenio Derbez volvió a México para declarar por qué participó en la campaña contra el Tren Maya

Regeneración, 5 de abril de 2022. El actor Eugenio Derbez se vio envuelto en las críticas tras aparecer en un video de campaña contra el proyecto Tren Maya.

Como consecuencia, los usuarios de redes lo tundieron y recordaron sus diversos escándalos, los cuales resurgieron tras el regreso del comediante a México.

Eugenio Derbez, quien vive en Estados Unidos desde hace varios años, regresó a la Ciudad de México para presentar su reciente producción ‘¿Y cómo es él?’.

Como consecuencia, el actor fue cuestionado por medios nacionales sobre las polémicas en las que se le ha visto tras aparecer en la campaña contra el Tren Maya.

Sobre el tema, Derbez intentó mantenerse alejado del tema, aprovechó para acusar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó personal el mensaje.

Esta situación fue dada a conocer luego de que AMLO calificara al comediante y a otros artistas que se sumaron a la campaña como pseudoambientalistas.

Por otra parte, el comediante bajó el tono de sus palabras contra el actual gobierno y la 4T, por lo que explicó que solamente intentaba ayudar.

Incluso añadió que él no tiene experiencia en el tema sobre el Tren Maya, sin embargo, realizó el mensaje porque le pidieron la ayuda.

Eugenio Derbez indicó que se ha metido en problemas por prestar su voz para dar mensajes en apoyo a diferentes causas.

«Me meto en problemas por eso pero creo que para eso tenemos voz. Para expresarnos, pero si he recibido muchas amenazas, muchos insultos, me han vetado (de Televisa)»

Finalmente, la prensa lo cuestionó por sus recientes declaraciones sobre Matamoros, señalando a la ciudad como un «pueblito», lo cual fue criticado por los internautas.

«Me malentendieron, no dije que Matamoros era un pueblo, no. Dije que es una historia que se dio en un pueblito de Matamoros. En la Ciudad de México igual, hay muchos. A eso me refería. No soy tan ignorante»

afirmó el comediante