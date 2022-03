Exsuegra de Inés Gómez Mont reveló que la conductora padece alcoholismo

Tita Bravo, la exsuegra de Inés Gómez Mont, reveló que la presentadora tiene problemas de adicción, lo cual le provoca preocupación por sus nietos

Regeneración, 7 de marzo de 2022. La polémica exsuegra de Inés Gómez Mont volvió a ser tema de conversación tras revelar que la conductora tiene un problema que podría poner en peligro a sus hijos.

Luego de que la mujer afirmara que Inés Gómez Mont se encuentra en la Ciudad de México y sin ser ubicada por las autoridades, Tita Bravo reveló una nueva situación respecto a la presentadora.

Si bien Tita Bravo ha compartido que no quedó en buenos términos con la presentadora, también ha hecho públicas sus preocupaciones derivadas sobre sus nietos.

Por lo anterior, en entrevista con una revista de circulación nacional, la mujer reveló que la ex conductora de Ventaneando es una persona alcohólica.

Incluso, la exsuegra comentó que la modelo tiene un problema de alcoholismo que desarrolló desde una edad muy temprana.

«Sí, claro; ella me lo platicó. Me dijo que empezó a tomar desde que tenía 11 años. Estábamos en una casa que tenemos en Acapulco, ahí me lo dijo»

aseguró la exsuegra de la conductora