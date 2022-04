Falta de boletas, problemas en instalación de casillas; las consecuencias del INE

Yo voté, haciendo mil corajes porque en la casilla q me correspondía ni lona, ni siquiera un maldito letrero había d que ahí votabas

Le dije al que estaba del @INEMexico, @INEJALISCO y sólo me dijo, NO nos enviaron nada. Me encontré personas que pensaba ahí no era🤬#AMLOseQueda pic.twitter.com/Kl74wNHXFz