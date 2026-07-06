Gabinete de Seguridad Captura Sospechosos y Confisca Drogas

Gobierno federal detuvo a 58 personas tras efectuar múltiples cateos. Las autoridades confiscaron toneladas de narcóticos y tarjetas bancarias

Regeneración, 6 de julio de 2026.– El «Gabinete de Seguridad» ejecutó numerosos operativos exitosos para desmantelar grupos criminales durante el primer fin de semana.

Las fuerzas de seguridad federales intervinieron trece distintas entidades del país para reducir la criminalidad en las calles.

Los uniformados arrestaron a 58 personas por su probable participación en delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Estos resultados de seguridad corresponden a las acciones ejecutadas entre el tres y el cinco de julio.

Como parte de esta estrategia el gobierno asestó fuertes golpes económicos al crimen organizado en diferentes frentes.

Veracruz reportó la captura de quince presuntos criminales tras la realización de tres despliegues tácticos policiales y militares.

Los agentes encargados del operativo aseguraron armas letales y decenas de teléfonos celulares para evitar la extorsión ciudadana.

Las autoridades trasladaron a todos los detenidos ante los ministerios públicos para definir su estatus jurídico oficial.

𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝟯𝟳 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗼𝘀, 𝟮𝟱 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝟮𝟳 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇 https://t.co/GIs0HhTa9K pic.twitter.com/9UTaC2fYIq — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 6, 2026

Confiscación de Narcóticos y Finanzas

Por otro lado destacó profundamente el fuerte dispositivo de seguridad implementado en la frontera del estado de Chiapas.

La «Semar» completó una enorme operación de vigilancia marítima para bloquear el tráfico internacional de estupefacientes.

Los marinos confiscaron más de cuatro toneladas de cocaína oculta en las costas del territorio sur del país.

La estrategia conjunta logró dieciocho arrestos importantes en esta zona para debilitar las estructuras delictivas de la región.

Asimismo un grupo especial cateó dos inmuebles sospechosos en los municipios de Nogales y Agua Prieta en Sonora.

La «SSPC» y el «Ejército Mexicano» encabezaron estas revisiones minuciosas para encontrar materiales ilícitos en viviendas particulares.

Los elementos de seguridad atraparon a diez delincuentes armados en la zona fronteriza del norte del país.

Ellos decomisaron mil quinientas tarjetas bancarias y múltiples dosis de narcóticos listos para su distribución comercial ilegal.

Cateo en Agua Prieta permite detener a cuatro personas y desarticular presunto esquema ilegal de préstamos



-Durante la diligencia fueron aseguradas aproximadamente mil 500 tarjetas bancarias de las víctimas, que eran utilizadas por los delincuentes para cobrarse los préstamos… pic.twitter.com/2pS5iCEaIl — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) July 6, 2026

Desmantelamiento de Instalaciones Clandestinas

En otro orden de ideas los agentes federales inspeccionaron un terreno sospechoso en el estado de Nuevo León.

Allí descubrieron un inmenso centro de acopio utilizado para almacenar miles de litros de combustible robado a ductos.

El personal decomisó ciento cincuenta mil litros de hidrocarburo ilícito para evitar su venta en el mercado negro.

El operativo culminó con el aseguramiento de tres tractocamiones y nueve autotanques para mermar la logística criminal.

Finalmente la presencia de los cuerpos de seguridad logró neutralizar amenazas graves en el estado de Sinaloa.

Los militares aseguraron veintitrés peligrosos artefactos explosivos improvisados y gran cantidad de equipo táctico abandonado por comandos criminales.

El estado de Tabasco registró la incursión de las autoridades en un inmueble presuntamente ligado al crimen.

Los policías hallaron uniformes apócrifos y varias motocicletas usadas para realizar actividades ilícitas en esa entidad federativa.