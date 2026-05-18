Dos aviones militares chocan en espectáculo aéreo en Idaho

El accidente sucedió en el festival Gunfighter Skies Air Show en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en Idaho, EE.UU.

Regeneración, 18 de mayo 2026– Este domingo, dos aviones militares chocaron durante un espectáculo aéreo en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, ubicada en Idaho, Estados Unidos, lo que resultó en el cierre de la base y la cancelación del evento.

🔴 #AHORA | Dos aviones de combate colisionaron en pleno show aéreo en Idaho, Estados Unidos, y se estrellaron frente a los espectadores. pic.twitter.com/6Jg2WRYcCk — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 17, 2026

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Las grabaciones de los asistentes mostraron el instante en que las aeronaves caían y cuatro paracaídas se desplegaban en el aire.

Esto indica que los pilotos lograron eyectarse antes de que se produjera el impacto.

La base mencionó en sus redes sociales que el evento tuvo lugar durante el Gunfighter Skies Air Show.

Un festival aéreo que incluyó exhibiciones de vuelo, maniobras militares y presentaciones aéreas.

Choque de aviones militares en Idaho deja cuatro aviadores ilesos



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Cuatro aviadores de la Marina de Estados Unidos lograron eyectarse a salvo ayer domingo en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, en Idaho, luego de que dos aeronaves EA-18G Growlers colisionaran durante… pic.twitter.com/LX5TCPnPOP — Jugando Pelota Dura (@JugandoPelotaPR) May 18, 2026

Equipos de emergencia

“Los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles”, indicaron las autoridades militares.

El accidente se produjo durante la segunda jornada del evento, que se llevó a cabo cerca de Mountain Home, a unos 80 kilómetros al sur de Boise.

Testigos afirmaron haber visto los dos aviones chocar en el aire antes de caer al suelo, rodeados de columnas de humo.

Hasta este momento, la Base Mountain Home no ha hecho un anuncio oficial sobre qué tipo de aviones estaban involucrados en el accidente ni ha confirmado la salud de los pilotos.

#ATENCIÓN | Impactante choque aéreo en Estados Unidos: Dos aviones de la Marina colisionan durante espectáculo en Idaho. Los cuatro tripulantes logran eyectarse a tiempo y sobrevivir. pic.twitter.com/ja0NAh4TGY — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 17, 2026

Reportes

Sin embargo, reportes difundidos durante el día indicaron que los cuatro ocupantes lograron eyectarse antes de que las aeronaves se estrellaran.

El Gunfighter Skies Air Show es uno de los eventos de aviación más importantes organizados por la base militar y presenta exhibiciones de aviación tanto histórica como actual.

Los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos encabezaron la agenda principal durante el fin de semana.

Luego del accidente, la policía de Mountain Home confirmó que el espectáculo había sido cancelado por completo.

Testigos

Un espectador que observó el choque contó que escuchó advertencias entre el público antes de ver los paracaídas y la nube de humo que resultó del impacto.

“Vi cuatro paracaídas bajando y luego apareció humo negro”, relató.

Las autoridades todavía no han aclarado si la colisión ocurrió durante una maniobra planificada del espectáculo.

Tampoco se ha precisado oficialmente a qué unidad pertenecían los aviones involucrados.

Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en el momento del accidente había buena visibilidad en la zona y vientos de hasta 47 kilómetros por hora.

La investigación que han iniciado las autoridades militares buscará determinar las causas del choque aéreo.