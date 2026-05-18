Tres empleados de comedores comunitarios asesinados en Gaza

La ofensiva israelí contra Gaza resultó en la muerte de 871 palestinos desde el inicio del alto el fuego el año anterior

Regeneración, 18 de mayo 2026– El asalto del domingo en la ciudad central de Deir el-Balah tuvo como objetivo un comedor comunitario, y las tres víctimas eran trabajadoras de este, según reporta Hind Khoudary de Al Jazeera desde Gaza.

Those fucking monsters targeted a charity kitchen in Deir Al-Balah. Killing three innocent civilians.



Fuck Israel. May they fucking receive everything they have given Gaza. pic.twitter.com/v9fMuFaZoc — 𝑲𝒂𝒕𝒉𝒚 𝑴𝒂𝒓𝒒 (@IWantToBeSam2) May 17, 2026

Ataques

Los ataques israelíes del domingo ocasionaron la muerte de al menos ocho palestinos, incluidos los tres en Deir el-Balah y otros en Khan Younis y Beit Lahiya.

“Esto demuestra que Israel no solo ataca a personas, sino también a organizaciones que prestan servicios a la comunidad en toda Gaza”, afirmó Khoudary.

En relación con este ataque, Hamás denunció que fue «un crimen de guerra deliberado.

Y una nueva muestra del genocidio que se está cometiendo contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza.

Esto ocurre en medio de un silencio e inacción internacionales injustificados que envalentonan a la ocupación para continuar con sus masacres.

Israel attacks Turkish-linked aid kitchen in central Gaza

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Israel targeted a community kitchen affiliated with the Turkish government that was distributing meals to displaced Palestinians in the central Gaza city of Deir al-Balah, near Al-Aqsa Martyrs Hospital, according to Al… pic.twitter.com/pJ8qpJP5Gg — The Cradle (@TheCradleMedia) May 17, 2026

Sin normas ni leyes

Haciendo caso omiso de todos los valores, normas y leyes internacionales”, señalaba el comunicado del grupo armado.

Estadísticas fueron difundidas el domingo por el Ministerio de Salud de Gaza.

Mostraron que la guerra genocida de Israel contra Gaza ha resultado en la muerte de al menos 72.760 palestinos desde el 7 de octubre de 2023.

Esto incluye al menos 871 desde que inició el supuesto alto el fuego el pasado mes de octubre.

NEW: At least three Palestinians have been killed and many more wounded after Israeli warplane bombed a food distribution point in Deir al-Balah, Central Gaza Strip. pic.twitter.com/dQrsSX0AAw — DOAM (@doamuslims) May 17, 2026

Control

El ejército israelí controla aproximadamente el 60 por ciento del área de Gaza, delimitada por una zona de seguridad conocida como «línea amarilla».

En esta área, el domingo, el ejército israelí reportó que sus fuerzas mataron a una persona.

Afirmando, sin demostrar, que la víctima estaba armada y representaba una amenaza inmediata para los soldados.

El comunicado del ejército también indicó la muerte de un comandante de Hamás, a quien identificaron como Bahaa Baroud.

El grupo no proporcionó ninguna confirmación inmediata.