Adictos a drogas de EE.UU. cruzan a México por bajos costos

Hay personas que cruzan la frontera por drogas y conviven en ambas ciudades todos los días, dijo un activista de Tijuana

Regeneración, 18 de mayo 2026– El tráfico y consumo de fentanilo en la frontera norte de México derivó en una crisis binacional, al evidenciar no solo el flujo de drogas hacia Estados Unidos, sino también el desplazamiento de dependientes estadounidenses hacia ciudades como Tijuana por costos más bajos y mayor accesibilidad.

Problematicas fronterizas

Así lo explicó este sábado a EFE Alfonso Chávez, coordinador del programa en la organización Prevencasa A.C.

Señaló que la frontera norte concentra problemáticas específicas de consumo de drogas inyectables y opioides.

Distintas al panorama nacional donde, según encuestas, la metanfetamina figura como la principal sustancia de consumo en México.

Chávez recordó que Estados Unidos llegó a registrar más de 70,000 muertes anuales relacionadas con opioides.

Gravedad

Cifra que consideró clave para dimensionar la gravedad del problema en una región donde el tránsito entre ambos países es cotidiano.

En este contexto, señaló que personal de Prevencasa atendió a múltiples personas que sufrieron sobredosis procedentes de Estados Unidos.

No solo deportados, sino también ciudadanos que cruzan regularmente entre ciudades como San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México).

De acuerdo con el coordinador, parte de esta dinámica responde a factores económicos y de acceso.

Costos

Esto se debe a que algunos estadounidenses llegan a Tijuana atraídos por costos de vivienda y alimentación más bajos, así como por un acceso más sencillo a sustancias.

“No necesariamente son personas que viven permanentemente en calle.

Hay personas que están yendo y viniendo a la frontera y conviviendo en ambas ciudades todos los días”, explicó.

También, añadió que esta movilidad está atravesada por políticas migratorias, económicas y de drogas.

Respuestas coordinadas

Esto convierte al fenómeno en un asunto binacional que requiere respuestas coordinadas entre ambos lados de la frontera.

Es el caso de Mario Alberto Bustillo Chávez, estadounidense que ha residido en distintas ciudades de California, Utah y Carolina del Norte.

Bustillo advirtió sobre la facilidad para conseguir drogas en Tijuana debido a su bajo costo y amplia disponibilidad.

Situación que, consideró, profundiza el problema de adicciones en la ciudad.

Vivir en situación de calle

“Vivir en la calle no es un camino fácil para nadie; tienes que ser realmente fuerte”, expresó.

Al señalar que muchas personas en esta condición son estigmatizadas y vistas como “la oveja negra”.

Otro caso es el de Mike, quien explicó que el alto costo de vida en Estados Unidos es un factor para que estadounidenses decidan establecerse en Tijuana.

Comentó que diariamente cruza hacia Estados Unidos para realizar registros y mantenerse inscrito en programas gubernamentales de apoyo económico.

Estancia

Recursos que posteriormente utiliza para sostener su estancia en México y cubrir gastos relacionados con el consumo de drogas.

Estadísticas de la delegación Tijuana de Cruz Roja indican que del 1 de enero al 13 de mayo de 2026 se han brindado 152 atenciones relacionadas con sobredosis.

La cifra refleja la presión que enfrenta el sistema de atención ante el incremento de emergencias vinculadas al consumo de opioides y otras sustancias.

En una ciudad marcada por el tránsito constante entre México y Estados Unidos.