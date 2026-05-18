Al menos 10 muertes en ataque en Tehuitzingo, Puebla

Hombres con armas entraron a una casa y dispararon a una familia, entre ellos una bebé. Autoridades buscan a los culpables

Regeneración, 18 de mayo 2026– Al menos diez personas perdieron la vida, incluyendo a una niña recién nacida, después de que un grupo de hombres armados entrara en un hogar y atacara a los presentes, según información que las autoridades proporcionaron este domingo.

#AHORA🚨| La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que se investiga el fallecimiento de 10 personas, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, en el municipio de #Tehuitzingo.



🔴 Puntualizó que una de las líneas apunta a un problema… pic.twitter.com/xdCewuiVqB — Valkiria On Line (@valkiriaonline) May 17, 2026

Incidente

El incidente ocurrió en la localidad rural de Tehuitzingo, situada en el estado de Puebla.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) señaló que entre los fallecidos hay seis hombres, tres mujeres y una niña.

“Quienes, aparentemente, fueron atacadas por individuos armados”.

Medios de comunicación locales informaron que la niña que falleció era una recién nacida.

Fallecidos

También indicaron que, supuestamente, entre los seis hombres podrían estar otros dos menores, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos sucedieron en la madrugada.

Hombres armados entraron en una casa y atacaron a una familia supuestamente relacionada con el sector del transporte local.

La Fiscalía de Puebla dijo que nueve personas murieron en el lugar y una mujer falleció mientras la llevaban para recibir atención médica.

🚨Se restablece la comunicación en #Tehuitzingo luego de la jornada de horror.

Luego de que la comunidad de Texcalapa permaneciera incomunicada por fallas técnicas, la señal retorna a los sectores donde el pasado domingo una familia fue exterminada.

Vía: 🎙 @_jesuszav pic.twitter.com/UQbO2aKld4 — Telediario Puebla (@TelediarioPUE) May 18, 2026

Alerta

Policías municipales llegaron al lugar tras recibir la alerta de un ciudadano que vio a personas que parecían sin vida.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron, encontraron a varias víctimas con heridas de bala.

Tras el asalto, fuerzas estatales y federales iniciaron un operativo de seguridad y labores de inteligencia para encontrar a los responsables.

«Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar», expresó la fiscal de Puebla, Idamis Pastor.

#EddiiyReporta ll La fiscal @idamis35 informo que el móvil del asesinato de diez personas en el municipio de Tehuitzingo este domingo en la madrugada estaría relacionado con un conflicto familiar.

Detalló que de las diez víctimas seis eran familia y los otros cuatro trabajadores. pic.twitter.com/qi6vXG7y0b — €ddii¥ (@Edd_Eddiiy) May 17, 2026

Víctimas

Pastor especificó que de las diez víctimas, seis pertenecían a una misma familia y cuatro eran «trabajadores».

La Policía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades ministeriales están involucradas en las pesquisas.

Mientras que se siguen realizando patrullajes y controles en los accesos a la comunidad, agregó la SSP.

En los últimos años, el estado de Puebla ha sido escenario de diversos episodios de violencia armada.

Antecedentes

Algunos de estos casos han sido relacionados por las autoridades con actos del crimen organizado.

En diciembre de 2024, tres hombres fueron linchados por residentes en Atzitzihuacan.

Y en junio de 2016, un ataque armado durante un partido de béisbol en Acatzingo dejó cuatro muertos, según informes de las autoridades estatales.