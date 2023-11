¿García Luna vengativo? Revelan qué iba por “cabeza” de capo que declaró en su contra

“El Rey” Zambada señaló que García Luna quería matarlo luego de que fue testigo en su contra durante juicio en Estados Unidos.

RegeneraciónMx, 8 de noviembre de 2023. Jesús Zambada García, alias “El Rey”, señaló que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quiere su cabeza.

El narcotraficante indicó en una entrevista que después de ser uno de los principales testigos en el juicio en contra de García Luna, le indicaron que lo querían muerto.

Y es que, el narcotraficante aseguró en una entrevista para un canal de Youtube que autoridades le recomendaron cuidarse.

Pues el hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, indicó que existía el rumor de que García Luna quería matarlo.

“ Fue una noticia que me hizo llegar el Gobierno, que existía ese tipo de comentario, que tuviera cuidado. Que eran comentarios de prisión. Sí me llegué a enterar “, señaló.

Aunque el criminal señaló que no tiene pruebas de que los dichos fueran ciertos, pero indicó que fue el gobierno quien le dijo que se cuidara.

“Es difícil saber si era chisme. Los que saben si era verdad o no eran los del Gobierno. Ellos me dijeron: ‘Existe este comentario, ten cuidado, no te preocupes de más, todo está bien’. Yo dije: ‘pues si dicen que todo está bien, saben por qué’”.