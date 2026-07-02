Golpe al Tráfico de Armas: Decomisan Arsenal Destinado a México

Autoridades de Estados Unidos decomisan más de cien armas de fuego en Carolina del Norte. El arsenal incautado iba dirigido a México

Regeneración, 2 de julio de 2026.– Las diferentes autoridades estadunidenses incautaron un gigantesco arsenal bélico durante un despliegue operativo de máxima seguridad interestatal muy reciente.

Efectivamente fueron decomisadas ciento treinta y ocho armas de fuego sumamente peligrosas en la amplia región norteamericana este jueves.

Este inmenso cargamento armamentístico ilegal incluía puntualmente dos potentes rifles destructivos de grueso calibre cincuenta listos para su uso.

Todo este letal armamento sería traficado ilegalmente por redes criminales desde Carolina del Norte hacia el territorio nacional mexicano.

Ronald Johnson difundió un mensaje oficial a través de sus distintas redes sociales para informar al público.

Esta rápida acción preventiva interinstitucional forma parte de los máximos esfuerzos para combatir el contrabando hacia la frontera sur.

Las declaraciones oficiales

Sobre este duro golpe operativo bilateral el enviado gubernamental de Washington citó los excelentes resultados obtenidos por los agentes.

El alto funcionario internacional publicó textualmente «confiscaron 138 armas de fuego que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina«.

Las autoridades federales estadunidenses desarticularon esta enorme red delictiva gracias a la inteligencia recopilada durante meses previos.

Johnson señaló directamente un compromiso vigente del actual gobierno de los Estados Unidos para detener estos graves delitos.

El objetivo primordial estadunidense busca frenar por completo el perjudicial tráfico ilícito de armamento hacia las peligrosas organizaciones criminales.

El impacto fronterizo

Como consecuencia directa de todo este gran operativo policial las estrategias modernas de seguridad fronteriza cobrarán mucha más fuerza.

La efectiva intercepción de todo el letal contrabando demuestra un inmenso poder operativo internacional muy notable entre los gobiernos.

El constante intercambio de información estrictamente confidencial entre las distintas agencias resulta verdaderamente vital para lograr todos estos éxitos.

La estrecha coordinación gubernamental basada en constante trabajo de inteligencia estratégica permite desarticular rápidamente las redes delictivas más peligrosas.

Cada potente fusil militar asegurado representa verdaderamente un grave riesgo criminal menos para todos los ciudadanos del territorio mexicano.