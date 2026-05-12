Senador filipino escapa el arresto de Corte Internacional

El senador Ronald Dela Rosa evitó una orden de captura en su contra relacionada con la guerra contra las drogas

Regeneración, 12 de abril 2026– Un senador en Filipinas encontró refugio en el congreso del país, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara una orden de captura debido a su implicación en la violenta guerra contra las drogas en Filipinas.

Surveillance video shows law enforcement agents chasing Philippine Senator Ronald dela Rosa — the chief enforcer of former President Rodrigo Duterte's deadly ‘war on drugs’ — down hallways and upstairs inside the Philippine Senate building https://t.co/A0YVOKwRo3 pic.twitter.com/t2UTVVmS1T — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

Medios

Los medios locales registraron a Ronald Dela Rosa corriendo hacia el edificio del Senado el lunes, mientras la policía intentaba arrestarlo.

La orden judicial, que había estado en secreto desde noviembre, fue impulsada por el papel del exjefe policial.

Dela Rosa fue jefe de policía en el marco de la violenta guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte.

Según los fiscales, provocó la muerte de decenas de miles de personas durante su administración de 2016 a 2022.

Corte Penal Internacional

La CPI dio a conocer el lunes por la noche que la orden de arresto se había emitido en secreto el 6 de noviembre.

En esta se señala a Dela Rosa como «coautor indirecto» del «crimen de lesa humanidad de asesinato».

El exjefe de la policía está acusado de ser responsable de los homicidios ocurridos entre julio de 2016 y abril de 2018.

Duterte es señalado por haber creado, financiado y armado escuadrones de la muerte para eliminar a supuestos narcotraficantes.

Así como a usuarios de drogas durante su mandato presidencial.

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SENADOR FILIPINO HUIDO EN EL SENADO POR ORDEN DE LA CPI



CÁMARAS DE SEGURIDAD GRABAN LA CAÓTICA PERSECUCIÓN



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Imágenes de vigilancia del Senado de Filipinas muestran a agentes persiguiendo al senador Ronald dela Rosa por pasillos… pic.twitter.com/YTexpzF6y4 — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 12, 2026

Duterte

El exmandatario Duterte fue detenido y llevado a La Haya por la Corte Penal Internacional en marzo de 2025.

Los cargos por crímenes de lesa humanidad fueron confirmados en abril de este año.

La Corte Penal Internacional ha identificado a ocho coautores en este caso, entre ellos al senador Dela Rosa.

Quien estuvo al mando de la Policía Nacional de Filipinas durante el apogeo de la guerra contra las drogas.

Operaciones

Dirigió operaciones que, según grupos defensores de derechos humanos, resultaron en la muerte de decenas de miles de personas.

Los rumores sobre una posible orden de arresto inminente en noviembre llevaron al senador Dela Rosa a desaparecer de la opinión pública.

Sin embargo, reapareció el lunes para votar en una maniobra en el Senado organizada por Alan Peter Cayetano, aliado de Duterte.

Pero al llegar al congreso, se encontró con agentes de la Oficina Nacional de Investigación esperándolo.

Video

Y un video de los medios locales lo mostró huyendo por los pasillos de la sala.

Cayetano proclamó rápidamente un «cierre forzoso» del Senado y dijo a los periodistas que solo seguiría una orden de arresto emitida por un tribunal filipino.

Más tarde, ese mismo lunes, Dela Rosa realizó una transmisión en vivo en Facebook para solicitar apoyo.

“Quieren llevarme en avión a La Haya”, dijo. “Me convertí en jefe de la Policía Nacional de Filipinas para trabajar, ¿y esto es lo que me van a hacer?”.