Comisión de Derechos Humanos reconoce a México por apertura

El informe destaca la participación del Gobierno de México en implementar protocolos del Sistema Nacional de Búsqueda

Regeneración, 12 de abril 2026– En la presentación del informe sobre desapariciones en México, Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subrayó que el informe señala la disposición del gobierno mexicano para colaborar en el suministro de información.

🔴La @CIDH reconoció la apertura del Gobierno de México al diálogo participativo con víctimas y organizaciones civiles, durante la presentación de su informe sobre desapariciones.



La vicepresidenta del organismo, Andrea Pochak, destacó que el Estado mexicano ha mostrado… pic.twitter.com/ngWKxIEgwh — Azucena Uresti (@azucenau) May 11, 2026

Evaluación

Así como para facilitar la supervisión y evaluación de organizaciones internacionales.

“Para la Comisión Interamericana, con 67 años de historia, hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios.

Entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional, y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones.

Y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos.

México se encuentra entre los primeros”, comentó Pochak.

Progresos

Así, se resaltaron los progresos tanto a nivel institucional como legal en el manejo de casos de desaparición.

Esto incluye la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda y el renovado impulso a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Además, se menciona la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda y el fortalecimiento de mecanismos dedicados a encontrar personas.

Asimismo, se destacó la política de atención a las causas impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el comienzo de su administración.

Factores

La CIDH indica que ahora se enfocan en factores como la desigualdad, la falta de oportunidades y la mala educación como factores relacionados con la criminalidad.

Igualmente, el informe señala que el rezago en ámbitos como vivienda, salud y cultura es una condición estructural que contribuye al contexto en el que ocurren las desapariciones.

El documento enfatiza que estos esfuerzos por mejorar las condiciones sociales deben ir acompañados de un fortalecimiento institucional.

Y de la lucha contra la impunidad para ser efectivos.

Impunidad

A pesar de reconocer las acciones del Gobierno ante esta problemática, la CIDH considera a la impunidad como un «problema infranqueable».

Esto se refleja en la casi inexistente judicialización de los casos y el bajo número de sentencias en relación con la magnitud de la crisis.

Recientes esfuerzos, como la judicialización de aproximadamente 20 casos en el último año, son reconocidos.

No obstante, el organismo opina que estos esfuerzos son aún insuficientes.

Sobrecarga

Otro de los grandes retos es la sobrecarga procesal, que dificulta investigaciones eficientes y puede generar errores u omisiones por parte de las autoridades.

El informe también denuncia la falta de transparencia de algunos agentes ministeriales.

Quienes a veces restringen el acceso a los expedientes o retienen hallazgos por miedo a enfrentar responsabilidades administrativas.