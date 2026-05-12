Malasia rescata a 23 migrantes tras naufragio de barco

14 migrantes permanecen desaparecidos. Las autoridades malayas intensifican las labores de búsqueda y rescate

Regeneración, 12 de abril 2026– Las autoridades malasias iniciaron una búsqueda intensa de los que están desaparecidos después de que una embarcación con 37 migrantes indocumentados se hundiera cerca de su costa oeste.

ملائشیا کےجزیرےپنگکور کےقریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔

23 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ 14 تاحال لاپتہ ہیں۔



ملائشین میری ٹائم ایجنسی نےسرچ آپریشن کیلئےکشتیاں،ہیلی کاپٹر اور نگرانی کے طیارے تعینات کر دیے۔#Malaysia #BoatTragedy #Migrants #BreakingNews #Indonesia #RescueOperation pic.twitter.com/DxpwtWyNGm — Faseeh Ijaz (@faseehijaz1) May 12, 2026

Agencia

La Agencia de Aplicación de la Ley Marítima de Malasia (MMEA) emitió un comunicado el martes desde el estado de Perak.

Este informe indicó que los pescadores locales lograron rescatar a 23 personas hasta ahora, mientras que se cree que 14 más están perdidas.

De acuerdo con la agencia de noticias Bernama, dos barcos de la MMEA están participando en las labores de búsqueda.

Cuentan con el apoyo de la policía marítima, la armada y los miembros de la comunidad pesquera local.

Alerta

La MMEA mencionó que recibió la alerta del incidente a primera hora del lunes gracias a un pescador local.

Este hombre halló a los sobrevivientes flotando en el mar, en las aguas cerca de la costa de Pangkor.

“Un barco pesquero local rescató con éxito a 23 víctimas, entre ellas 16 hombres y siete mujeres.

Quienes han sido entregados a las autoridades para que se realicen las investigaciones pertinentes”, declaró Mohamad Shukri Khotob.

Director

Shukri es el director de la Agencia Metropolitana de Medio Ambiente y Desarrollo de Perak (MMEA).

“Las investigaciones iniciales determinaron que partieron de Kisaran, Indonesia, el 9 de mayo.

Y… se dirigieron a varios destinos en Malasia, incluidos Penang, Terengganu, Selangor y Kuala Lumpur”, comentó Shukri Khotob en un comunicado sobre los migrantes.

Declaró que la agencia ha enviado barcos, un helicóptero y aviones para buscar a los desaparecidos.

Búsqueda

“Hasta el momento… las víctimas restantes aún no han sido identificadas y las operaciones de búsqueda continúan”, añadió.

Malasia acoge a millones de migrantes que vienen de las áreas más pobres de Asia, muchos de ellos indocumentados, que trabajan en sectores como la construcción y la agricultura.

Sin embargo, estas travesías, organizadas por redes de trata de personas, suelen ser riesgosas y pueden provocar el hundimiento de los barcos.

En uno de los sucesos más trágicos recientes, 36 migrantes perdieron la vida en noviembre de 2025.

Naufragio

Esto ocurrió después de que su embarcación se hundiera cerca de la costa entre Tailandia y Malasia.

Según activistas, se estima que entre 100 mil y 200 mil indonesios realizan este peligroso viaje cada año.