Crisis energética mundial impacta más a países en desarrollo

Gobiernos del Sur Global son los menos preparados para responder a la crisis petrolera provocada por la guerra en Irán

Regeneración, 12 de abril 2026– El cierre del estrecho de Ormuz está ocasionando la peor crisis energética que se recuerda en la era moderna, forzando a los gobiernos a apresurarse a utilizar sus reservas de petróleo de emergencia, siendo los países en desarrollo de los menos equipados para enfrentar las consecuencias.

Precios

El drástico incremento en los precios de los combustibles, a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, impacta a gran parte del planeta.

Las naciones más empobrecidas que dependen de las importaciones son las más afectadas y a menudo carecen de reservas energéticas que les ayuden a aliviar la situación.

Se anticipa que el área de Asia-Pacífico, donde muchas economías dependen en gran medida del combustible importado, será la que más sufrirá en términos económicos.

El mes anterior, el Banco Asiático de Desarrollo redujo su pronóstico de crecimiento para 2026 en la región.

Fijándolo en un 4,7 por ciento, en comparación con una anterior estimación del 5,1 por ciento.

Agencia

La Agencia Internacional de Energía (AIE), con sede en París, se encarga de asegurar el suministro de petróleo a nivel mundial.

Está formada únicamente por países desarrollados que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los países que forman parte de la AIE tienen la obligación de mantener reservas de petróleo que sean equivalentes a 90 días de sus importaciones como medida de salvaguarda.

A pesar de que la AIE representa a menos de una quinta parte de la población mundial, existen varios países no miembros que también cuentan con grandes reservas.

Países

Entre los países no pertenecientes a la AIE que tienen reservas significativas se encuentran China, India, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

De acuerdo con las proyecciones de la AIE, los diez países o bloques con más reservas concentran el 70 por ciento de las existencias mundiales.

Estos diez países, en conjunto, abarcan cerca de la mitad de la población global.

Entre ellos se hallan China, Estados Unidos, Japón, India y los miembros europeos de la OCDE.

Reservas

Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy en Houston, Texas, estima que más del 70 por ciento de la población mundial vive en países con reservas insuficientes.

Galimberti indicó que los países deberían esforzarse por mantener reservas para entre 120 y 150 días, una cifra superior a los 90 días sugeridos por la AIE.

«Las reservas estratégicas de petróleo son un tema de seguridad nacional», agregó.

En diversas áreas de Asia en desarrollo, las economías dependen en gran medida de las importaciones de combustible.

Declaraciones

Las declaraciones públicas de los funcionarios destacan que las reservas actuales están muy por debajo del estándar de la AIE.

El ministro de Energía de Pakistán, Ali Pervaiz Malik, declaró a Saama TV que su nación solo contaba con reservas de petróleo crudo para un periodo de entre cinco y siete días.

Funcionarios de Indonesia, Bangladesh y Vietnam indicaron que sus reservas actuales solo son suficientes para un período de 23 días a un mes.

Neil Crosby, director de investigación de Sparta en Singapur, señaló que muchos países en vías de desarrollo no tienen los recursos económicos para construir reservas estratégicas.

Dificultades técnicas

Además, enfrentan dificultades técnicas, como interrupciones en el suministro eléctrico y una capacidad de refinación a nivel nacional inadecuada.

“En resumen, la mejor manera de protegerse a largo plazo es acelerar los proyectos de energías renovables.

Esto permitiría desvincular permanentemente la producción de energía local del mercado internacional del petróleo”, comentó Crosby.

Galimberti mencionó que la crisis energética podría llevar a los países en desarrollo a exigir una mayor participación en la gestión de las reservas globales.

“Es vital que estas naciones se integren a la AIE actual o creen un nuevo organismo para salvaguardar su seguridad nacional”, expresó.