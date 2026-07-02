Veracruz: Limoneros Inician Exportación Histórica hacia Rusia

Productores de Papantla exportan su primera carga de limón persa a Rusia. Prevén un crecimiento exponencial de ventas para finales de 2026

Regeneración, 2 de julio de 2026.– Sembradores de Papantla, Veracruz, lograron concretar su primera exportación histórica hacia Rusia.

Enviaron 21.4 toneladas de limón persa hacia este mercado internacional altamente exigente.

Este hito marca un antes y después para los citricultores locales.

Refleja los estándares de calidad superiores alcanzados por los cultivos regionales.

En el futuro próximo, el volumen de exportación mostrará un crecimiento muy sostenido.

Proyectan ventas totales de 257.4 toneladas durante el segundo semestre del año.

La Secretaría de Agricultura anunció esta cifra optimista respecto al comercio citrícola.

Esta expansión fortalecerá la presencia de productos mexicanos en el continente euroasiático.

Calidad y capacidad productiva

El cítrico mexicano alcanzó este éxito por sus características físicas realmente excepcionales.

Posee un intenso color verde y el tamaño adecuado para los consumidores europeos.

Su durabilidad destaca por una prolongada vida de anaquel garantizada.

Esta propiedad física soporta perfectamente el largo trayecto marítimo internacional requerido.

Respecto a la región, Papantla cuenta con nueve mil quinientos productores activos.

Su geografía única permite el cultivo desde el nivel del mar. Esto garantiza un abasto continuo durante todo el año productivo.

Esta ventaja compensa eficazmente las dificultades climáticas como las sequías recurrentes.

Estrategia y desarrollo comercial

Este éxito empresarial proviene de una estrategia de comercialización directa aplicada recientemente.

La coordinadora del programa promovió proyectos clave como vainilla, cacao y naranja.

Impulsó la negociación directa con empresarios extranjeros eliminando a los intermediarios innecesarios.

La dependencia señaló sobre este esquema: «dar un valor agregado a sus cosechas«.

Adicionalmente, los agricultores participaron en reconocidas ferias agroalimentarias de clase mundial.

Presentaron sus productos en Alemania durante eventos como Fruit Logística.

Estas oportunidades surgieron porque los cultivos poseen certificaciones de prácticas agroecológicas sostenibles.

Las autoridades destacaron sobre este nuevo panorama comercial: «prevén que este primer paso abra un abanico de nuevas oportunidades«.