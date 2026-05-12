Israel aprueba pena de muerte para presos del 7 de octubre, 2023

Organizaciones de derechos humanos alertan que facilita el uso de la pena de muerte y anula las garantías de un juicio justo

Regeneración, 12 de abril 2026– Los miembros del parlamento israelí validaron una ley para crear un tribunal especial con la autoridad de imponer la pena de muerte a los palestinos acusados de participar en los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Aprobación

La ley fue aprobada con 93 votos a favor y sin votos en contra en la Knesset, el órgano legislativo israelí de 120 asientos, en horas de la noche del lunes.

Los 27 representantes restantes no estuvieron presentes o se abstuvieron de participar en la votación.

Esta nueva ley es distinta a la aprobada en marzo, que permite la pena de muerte a los palestinos que asesinen israelíes, sin la posibilidad de ser retroactiva.

Grupos israelíes y palestinos que defienden los derechos humanos advierten que esta ley hará que la imposición de la pena de muerte sea más simple.

Juicios dudosos

Al mismo tiempo, eliminará los procedimientos que protegen el derecho a un juicio justo.

Muna Haddad es jurista de Adalah, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel.

Haddad comentó a Al Jazeera que la ley reduce de manera intencionada las garantías legales de un juicio justo para asegurar la condena generalizada de palestinos.

«Esta ley permite de manera explícita juicios grupales que se apartan de las normas estándar de evidencia.

Pruebas

Esto incluye una amplia libertad judicial para aceptar pruebas obtenidas bajo condiciones coercitivas, las cuales pueden ser consideradas tortura o maltrato», explicó Haddad.

«Esto representa una seria violación de las garantías de un juicio justo, que no cumplen con los estándares del derecho internacional», añadió.

La nueva legislación requiere la grabación y transmisión pública de los momentos clave de los juicios en un sitio web específico.

Esto abarca las audiencias iniciales, los veredictos y las sentencias.

Espectáculo

Haddad advirtió que este aspecto, en la práctica, «convierte los procedimientos en juicios espectáculo en detrimento de los derechos del acusado».

«Las reglas que rigen las audiencias públicas vulneran la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a la dignidad», aclaró Haddad.

«Este marco legal, de hecho, considera la acusación formal como sinónimo de culpabilidad, incluso antes de iniciar cualquier juicio».

Se estima que Israel tiene detenidos entre 200 y 300 palestinos.

Incluidos aquellos capturados en el país durante los ataques del 7 de octubre, quienes aún no han enfrentado cargos.

Asalto

El asalto liderado por Hamás contra comunidades israelíes a lo largo de la frontera sur de Israel con Gaza resultó en la muerte de al menos 1,139 personas.

La mayoría de estas víctimas son civiles, conforme a un conteo basado en estadísticas oficiales de Israel.

Además, cerca de 240 personas más fueron capturadas.

La posterior ofensiva genocida de Israel contra Gaza ha provocado la muerte de al menos 72,628 palestinos.

Entre ellos, al menos 846 han fallecido desde que comenzó el «alto el fuego» que fue negociado por Estados Unidos el pasado octubre.

Genocidio

La contienda, que expertos de la ONU sugieren podría ser considerada genocidio, ha dejado al territorio palestino devastado.

Grupos israelíes de defensa de los derechos humanos se manifestaron, como Hamoked, Adalah y el Comité Público contra la Tortura en Israel.

El lunes afirmaron que «lograr justicia para las víctimas del 7 de octubre es un deber urgente y válido».

No obstante, cualquier forma de responsabilidad «debe realizarse a través de un proceso que incluya, en lugar de descartar, los principios de justicia».