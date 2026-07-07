Hamas anuncia la disolución del consejo gubernamental de Gaza

En reemplazo del actual liderazgo, un grupo técnico palestino asumirá el control para manejar la administración cotidiana de Gaza

Regeneración, 7 de julio 2026– La organización palestina Hamás informó sobre la finalización del organismo que ha liderado Gaza durante cerca de veinte años, lo que abre la puerta a que un grupo técnico establezca un gobierno civil en el territorio devastado por la guerra y aislado.

Cambio político

Esta decisión tomada el lunes representa un cambio político significativo para Hamás, que ha estado al frente de Gaza desde que sus fuerzas tomaron el poder del opositor movimiento palestino Fatah en 2007.

Desde que se implementó el «alto el fuego» en Gaza, el grupo ha expresado su disposición a abandonar el control de la gobernanza, aunque el tema de su desarme aún no se ha resuelto.

Mohammed al-Farra, quien lidera el comité de emergencia del gobierno, «ha decidido dar a conocer su renuncia oficial y anunciar la disolución del Comité de Emergencia del Gobierno.»

«Como prueba de la seriedad de estas acciones, en cumplimiento de los acuerdos firmados y para facilitar el proceso de transición administrativa».

Transición

Así lo indicó un comunicado de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

“Hamás ha dado un nuevo paso al dejar de estar al mando de la Franja de Gaza, con el fin de eliminar cualquier pretexto para la ocupación…

…que continúa su agresión y guerra de exterminio”, afirmó el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, en una conversación con la agencia de noticias AFP.

“Esperamos que el [NCAG] empiece a funcionar pronto, y Hamás reitera su disposición para transferir las tareas gubernamentales al comité con el fin de asegurar su éxito”.

El NCAG

El líder del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), Ali Shaath, celebró el anuncio de Hamás.

“Afirmamos que el [NCAG] está plenamente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales…

…tan pronto como disponga de los recursos y capacidades necesarios”, expresó Shaath en sus redes sociales.

Nickolay Mladenov es el representante principal que supervisa la Junta de Paz para Gaza, creada por Estados Unidos, que supervisaría las labores del NCAG.

Hoja de ruta

Mladenov comentó que la elección «subraya la importancia de llevar a buen término las discusiones sobre la hoja de ruta.

Es el puente entre las declaraciones y la implementación”.

El representante destacó que, una vez que se logre un acuerdo sobre las disposiciones de implementación restantes, el NCAG estará listo para asumir sus responsabilidades.

Se informa que el NCAG ha estado fuera de Gaza durante meses, debido a las objeciones de Israel para su entrada al territorio asediado.