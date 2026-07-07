Bélgica golea a Estados Unidos

Bélgica elimina a Estados Unidos del Mundial. Capitán belga expresa sentido de injustica frente a controversia por Folarin Balogun

Regeneración, 7 de julio de 2026.– La selección nacional de Bélgica goleó al equipo de Estados Unidos en la reciente ronda del Mundial.

El partido atrajo los reflectores por la polémica autorización para alinear al jugador Folarin Balogun hoy.

El máximo organismo del futbol permitió su participación en la cancha a pesar de tener una expulsión previa.

Esta inusual decisión provocó fuertes protestas de federaciones deportivas y altas figuras políticas en toda Europa.

En consecuencia, el conjunto europeo respondió con mucha fuerza en el terreno de juego estadunidense.

Los Diablos Rojos dominaron el encuentro disputado en Seattle con un contundente marcador final de cuatro goles por uno.

El equipo de Bélgica impuso sus condiciones para lograr una victoria clave en sus aspiraciones por el título.

Este triunfo asegura su pase para disputar los ansiados cuartos de final frente a la selección de España.

El coraje de los jugadores belgas

En relación con esto, el mediocampista Youri Tielemans expresó el intenso sentir general de sus compañeros.

El famoso líder del equipo belga compartió la profunda frustración del grupo antes de comenzar el importante partido.

El capitán Youri Tielemans señaló con firmeza ante los micrófonos: «Dijimos que teníamos que hablar en el campo».

Asimismo el jugador agregó sobre la postura colectiva: «Teníamos realmente mucha rabia, muchas ganas de empezar bien».

Por su parte, el volante Nicolas Raskin respaldó las fuertes palabras expresadas por su capitán nacional.

El talentoso mediocampista destacó todas las complicadas situaciones extradeportivas vividas por el plantel durante los últimos días.

El atleta Nicolas Raskin indicó frente a los medios presentes: «Había un sentimiento de injusticia en el grupo».

Los destacados futbolistas lograron canalizar esa energía para presionar fuertemente a sus rivales estadunidenses hasta hacerlos cometer errores.

La estricta postura del cuerpo técnico

En otro orden de ideas, el seleccionador Rudi Garcia minimizó el impacto del polémico tema arbitral.

El entrenador aseguró mantener el enfoque en el aspecto completamente deportivo del torneo mundialista en todo momento.

Rudi Garcia afirmó sobre sus contrincantes: «Había once estadunidenses delante, daba igual quiénes fueran».

El estratega añadió sobre sus indicaciones a los jugadores: «Nos mantuvimos en el plano del juego, en el plano deportivo».

Lamentablemente, el importante triunfo del equipo belga registró un saldo muy negativo por una repentina lesión.

El centrocampista Amadou Onana abandonó el partido al minuto veintiuno por una afectación de aparente gravedad.

Rudi Garcia declaró con preocupación sobre la salud del deportista: «El gran punto negro es la lesión de Onana».

A pesar del incidente el equipo celebró las grandes anotaciones de Charles De Ketelaere junto a Vanaken y Lukaku.