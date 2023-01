Lisa Marie, hija de Elvis Presley, muere a los 54 años

La hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, murió a los 54 años a causa de un paro cardíaco

Regeneración, 12 de enero de 2022. La hija del «Rey del Rock & Roll», Lisa Marie Presley falleció este 12 de enero tras sufrir un paro cardíaco, informó un comunicado.

La única heredera del patrimonio de Elvis Presley había sido hospitalizada a causa del episodio que presentó este jueves, sin embargo, los esfuerzos de los médicos fueron en vano.

«Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su amada Lisa Marie», se lee en el comunicado citado por Variety.

La cantante asistió a la gala de los Globos de Oro este martes, cuya presencia sorprendió en redes sociales debido al semblante desmejorado que presentaba.

¿Quién fue Lisa Marie Presley?

Fue una cantautora e hija única de Elvis y Priscilla Presley, que con el talento logró crear una carrera artística con el lanzamiento de tres álbumes: «To Whom It May Concern», «Now What» y «Storm & Grace».

Además de su talento para la música, también veló por los negocios que tuvieran que ver con su padre. Ejemplo de ello es la reciente película «Elvis», protagonizada por Austin Butler.

Lisa Marie se casó cuatro veces, una de ellas con Michael Jackson y otra con el actor de Hollywood, Nicolas Cage.

Una de las evidencias de su relación con el «Rey del Pop» fue su participación en el videoclip de la canción «You Are Not Alone».

Asimismo, fue conocida por sus obras de caridad, sobre todo las relacionadas con la donación de instrumentos musicales para los jóvenes.