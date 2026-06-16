Historias PILARES: Serie Documental sobre Transformación Social

El Subsistema de Educación Comunitaria PILARES presentó cuatro capítulos de la serie documental en Faro Cosmos

Regeneración, 15 de junio de 2026.– El Subsistema de Educación Comunitaria PILARES presentó formalmente su nueva producción audiovisual en las instalaciones del Faro Cosmos.

Esta serie documental busca visibilizar las trayectorias de vida de quienes asisten diariamente a los centros comunitarios.

El proyecto cinematográfico retrata fielmente el impacto social que generan los talleres artísticos y educativos en la población.

Decenas de asistentes presenciaron el arranque de esta propuesta que documenta la identidad de los barrios urbanos.

Como consecuencia de este esfuerzo colectivo, la pantalla grande exhibió los dos primeros episodios de la saga.

Los capítulos titulados Sinfonía de una Ciudad y Robotizados generaron comentarios muy emotivos entre el elenco participante.

Las piezas muestran el desarrollo de habilidades tecnológicas, musicales y dancísticas dentro de las aulas de este noble programa.

Al concluir la proyección, los protagonistas compartieron sus experiencias individuales sobre los procesos de grabación comunitaria.

Producción compartida e impacto comunitario

Por su parte, los realizadores detallaron las metodologías de trabajo empleadas para consolidar este valioso registro visual.

El director y productor Ulises Guzmán agradeció sinceramente a todos los colaboradores involucrados en el rodaje técnico.

La filmación unió a profesionales del cine con estudiantes de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes.

Esta sinergia permitió que los propios usuarios operaran las cámaras y editaran gran parte de los capítulos.

En consonancia con este enfoque, los directivos de la institución resaltaron la trascendencia del quehacer pedagógico cotidiano.

El director de Cultura Comunitaria, Edmundo Martín del Campo, comentó: “Esta serie muestra cómo se entrelazan las historias de usuarios y personal docente”.

Además, el funcionario capitalino externó con orgullo que “PILARES les ha cambiado la vida a muchas personas” de forma integral.

El testimonio colectivo reafirma el valor de la educación pública como motor de cambio en las colonias.

Difusión institucional y reconstrucción social

Con el firme propósito de ampliar su alcance, el subsistema educativo diseñó alianzas estratégicas de transmisión nacional.

La serie se difundirá en colaboración con la Secretaría de Educación Pública mediante plataformas de televisión abierta.

El canal público Aprende+SEP transmitirá los cuatro capítulos para inspirar a más ciudadanos de la República Mexicana.

Este esquema de difusión masiva pretende replicar los casos de éxito en otras regiones vulnerables del país.

Para finalizar, las autoridades confirmaron que el programa comunitario seguirá impulsando las expresiones artísticas del entorno local.

Los talleres de fotografía y robótica comunitaria continuarán operando de manera gratuita en todas las alcaldías metropolitanas.

Las Historias PILARES demuestran el poder de la escucha radical para sanar y fortalecer los vínculos sociales.

Así, el Gobierno de la Ciudad de México consolida un modelo cultural incluyente, democrático y de libre acceso.