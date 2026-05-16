Bolivia: Acuerdo con Mineros tras Violentas Protestas en La Paz

Ministerio de Economía de Bolivia logró acuerdo con mineros manifestantes tras registrarse intensos enfrentamientos contra la policía

Regeneración, 15 de mayo de 2026.– El centro de la ciudad de La Paz vivió una jornada de caos absoluto debido a manifestaciones de trabajadores.

Miles de mineros bolivianos marcharon con fuerza para presionar a las autoridades de la administración federal vigente.

Durante la tarde del jueves, los marchistas intentaron ingresar a la principal plaza de armas local.

La policía utilizó gases lacrimógenos para frenar el avance de las columnas hacia el Palacio de Gobierno.

Frente al despliegue táctico policial, los manifestantes respondieron de forma agresiva en las vialidades públicas.

Los trabajadores del subsuelo lanzaron piedras pesadas y peligrosos artefactos explosivos utilizando hondas artesanales de gran alcance.

Por este motivo, las autoridades detuvieron a seis civiles que participaron activamente en las agresiones callejeras.

La televisora local Unitel constató la posterior liberación de estos huelguistas detenidos en la trifulca.

Diálogo y resoluciones

Con el firme propósito de mitigar la crisis social, el sector oficial convocó a una reunión urgente.

Los representantes gubernamentales y los dirigentes mineros negociaron durante toda la noche en un ambiente de alta tensión. “Hemos tenido una larguísima reunión”, afirmó categóricamente

José Gabriel Espinoza, titular del Ministerio de Economía nacional.

El encuentro de conciliación se prolongó por casi doce horas consecutivas hasta las primeras horas de la madrugada.

Tras este largo debate entre las partes involucradas, el funcionario federal confirmó el éxito de las pláticas.

“Hemos logrado varios acuerdos”, adelantó el ministro de Economía ante la prensa congregada en el lugar.

Sin embargo, el representante de la cartera económica evitó profundizar sobre los detalles específicos del pacto firmado.

Esta concertación pacífica logró desactivar temporalmente las movilizaciones obreras que tenían colapsada a la sede gubernamental.

Demandas y crisis general

Detrás de este conflicto sectorial existen exigencias muy puntuales relacionadas con las precarias condiciones de trabajo actuales.

Los mineros organizados exigían inicialmente la destitución inmediata del mandatario centroderechista Rodrigo Paz por omitir sus quejas históricas.

Entre sus demandas principales destacan el abastecimiento oportuno de combustibles y la entrega regulada de insumos explosivos.

Asimismo, los sindicatos solicitan formalmente una ampliación significativa de las áreas territoriales asignadas para la explotación minera.

A pesar del pacto alcanzado con la minería, el panorama político en Bolivia continúa siendo bastante complejo.

Desde los primeros días de mayo, múltiples sectores sociales ejercen presión constante sobre el gabinete del presidente Rodrigo Paz.

Maestros, campesinos, transportistas e indígenas mantienen activos diversos bloqueos de carreteras y protestas en las principales ciudades.

Estas agrupaciones ciudadanas exigen incrementos salariales justos, abasto de gasolina y frenar la privatización de las firmas estatales.