Jefa Clara Activa Tequios de Limpieza en el Centro Histórico

La Jefa de Gobierno implementó jornadas de limpieza profunda en el Centro Histórico de la CDMX. Buscan impulsar el comercio y turismo

Regeneración, 15 de junio de 2026.– La Jefa de Gobierno coordinó el inicio de los Tequios de Limpieza en las vialidades del Centro Histórico capitalino.

Esta estrategia busca acelerar la reactivación económica, turística y cultural en el corazón de la Ciudad de México.

Diversas dependencias gubernamentales desplegaron cuadrillas técnicas para optimizar las condiciones estéticas y de sanidad de la zona.

Ante los vecinos, Clara Brugada Molina expresó: “estamos por un florecimiento del Centro Histórico” durante este proceso de intervención.

En respuesta a las demandas empresariales, el plan atiende los problemas de libre tránsito y movilidad vecinal.

Las autoridades priorizaron intervenir las vialidades liberadas tras las recientes manifestaciones sociales y actos de protesta pública.

Como parte del embellecimiento, el gobierno instaló previamente más de siete mil luminarias en los corredores peatonales.

Adicionalmente, el festival futbolístico en el Zócalo incrementó la afluencia de visitantes nacionales y también de extranjeros.

Coordinación operativa y mantenimiento hídrico

Por su parte, el secretario de Gobierno detalló las metas primordiales de estas intensas jornadas de aseo público.

El funcionario César Cravioto Romero afirmó que buscan «acelerar el regreso a la normalidad de las actividades» comerciales del perímetro.

La reapertura de los accesos viales fomenta un dinamismo favorable para los establecimientos y los compradores tradicionales.

De este modo, los diversos sectores económicos recuperan paulatinamente el flujo habitual de sus transacciones financieras.

Para lograr este objetivo, la Secretaría de Obras y Servicios desplegó brigadas operativas desde las primeras horas.

El personal ejecutó lavado profundo y desazolve en calles emblemáticas como Francisco I. Madero, Motolinia y Uruguay.

Raúl Basulto Luviano anunció que las labores de mantenimiento urbano continuarán durante las próximas semanas y meses.

Estas faenas institucionales aseguran el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica frente a la actual temporada pluvial.

¡Merecemos un Centro Histórico limpio, digno y ordenado! Este emblemático espacio es el epicentro social, el motor económico y el orgullo cultural que nos une como país; mantenerlo impecable es una prioridad del @GobCDMX.



Esta jornada de limpieza recorrerá cada rincón de la… pic.twitter.com/izlCaA4dn4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 15, 2026

Alianza con el sector comercial establecido

Más adelante, los representantes comerciales manifestaron su total respaldo a las acciones de las autoridades locales.

El empresario Ángel Mussi agradeció la intervención oportuna del Gobierno de la Ciudad de México en la zona.

Las movilizaciones recientes generaron afectaciones monetarias directas en los negocios establecidos del primer cuadro de la capital.

La coordinación bilateral resulta una herramienta fundamental para subsanar los daños materiales sufridos por la comunidad mercantil.

Finalmente, la administración local reiteró su compromiso de preservar la valiosa riqueza patrimonial de la nación mexicana.

El Centro Histórico posee la mayor infraestructura cultural y gastronómica para albergar eventos de escala internacional.

Las autoridades capitalinas invitaron a la población a disfrutar con total tranquilidad de los espacios públicos recuperados.

El trabajo conjunto entre funcionarios y locatarios garantiza un entorno limpio, seguro y competitivo para todos.