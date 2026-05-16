Fiscalía Procesa a Diez Presuntos Miembros del Cártel de Sinaloa

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a diez sospechosos que portaban armas de uso exclusivo militar

Regeneración, 15 de mayo de 2026.– Elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo en el poblado de Cebadilla, ubicado en Tamazula de Victoria, Durango.

Durante estas acciones de vigilancia, los agentes federales ubicaron a diez sujetos armados que mostraron una actitud hostil.

Los sospechosos abrieron fuego contra las autoridades e intentaron escapar corriendo hacia la maleza de la zona.

A pesar de su intento de huida, los uniformados lograron neutralizar la situación y capturar a todos los agresores.

En el sitio del percance, las fuerzas del orden aseguraron armamento pesado, chalecos balísticos, cargadores y múltiples cartuchos útiles.

Los detenidos pertenecen a la facción criminal que lidera el capo Aureliano Guzmán Loera en esa región del país.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Celso “N”, Joel “N”, Tomás “N”, Alexis “N”, Etzair “N”, Ezliabel “N”, Flaviano “N”, Rosario “N”, Eber “N” y Esgaribel “N”, por su posible participación en delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo… pic.twitter.com/WJMjquw6tc — FGR México (@FGRMexico) May 15, 2026

Proceso de la FGR

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada tomó el control inmediato de la investigación.

La FGR aportó los datos de prueba necesarios ante el Poder Judicial de la Federación para sustentar la acusación legal.

Los fiscales demostraron la presunta participación de los imputados en delitos federales graves de forma contundente y clara.

Por lo tanto, la autoridad ministerial federal notificó formalmente que “obtuvo vinculación a proceso en contra de diez presuntos integrantes” del grupo delictivo mencionado.

El juez de la causa penal validó la totalidad de los indicios presentados por los agentes del ministerio público.

Los acusados enfrentarán un juicio formal por la portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Reclusión y cargos

Los delincuentes procesados fueron identificados legalmente como Celso “N”, Joel “N”, Tomás “N”, Alexis “N” y cinco personas más.

Todos ellos recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el riesgo que representan para la sociedad actual.

Las autoridades ordenaron su traslado inmediato hacia un centro penitenciario de máxima seguridad para evitar cualquier intento de fuga.

Debido a esta resolución judicial, los imputados cumplirán su encierro temporal en el Cefereso número 8 situado en Guasave, Sinaloa.

El sistema judicial federal juzgará con rigor la posesión de este armamento prohibido que portaban los supuestos sicarios.

Este golpe debilita la estructura operativa del hermano de Joaquín Guzmán Loera en el norte de la república.