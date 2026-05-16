Marina Detiene a Huachicoleros en la Frontera Sur de México

La Secretaría de Marina capturó a dos hombres con cincuenta bidones de gasolina de contrabando en la frontera entre México y Guatemala

Regeneración, 15 de mayo de 2026.– Elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo de vigilancia en los límites del territorio mexicano.

Los marinos adscritos a la Vigésimo Segunda Zona Naval patrullaban las inmediaciones del municipio de Suchiate, Chiapas.

Durante este recorrido estratégico, las fuerzas federales interceptaron un camión que transportaba una carga sospechosa.

Los agentes detuvieron la marcha de la unidad para efectuar una revisión minuciosa a los tripulantes.

Como resultado de la inspección física, los marinos descubrieron cincuenta recipientes plásticos cargados con hidrocarburo.

Respecto al decomiso, la Semar detalló que los contenedores estaban “presuntamente empleados para actividades ilícitas” en la región.

Debido a este hallazgo legal, el conductor del camión y su acompañante resultaron arrestados inmediatamente.

Las autoridades trasladaron a los sospechosos y el cargamento ilegal ante el Ministerio Público Federal.

Antecedentes violentos

A raíz de este arresto fronterizo, resurgieron los recuerdos de las recientes hostilidades criminales en la zona de Chiapas.

Durante el mes de febrero ocurrió un fuerte enfrentamiento entre marinos y contrabandistas de combustible en la región.

Los delincuentes locales opusieron una resistencia violenta para evitar el decomiso de su mercancía ilegal.

El cuerpo de seguridad federal tuvo que efectuar detonaciones preventivas al aire para salvaguardar sus vidas.

A pesar de los esfuerzos militares, las bandas criminales lograron rescatar el cargamento en el río Suchiate.

Las fuerzas armadas tuvieron que replegarse temporalmente debido a la alta hostilidad de los delincuentes organizados.

Este afluente natural funciona como el límite geográfico directo entre los países de México y Guatemala.

El suceso violento afortunadamente culminó sin pérdidas humanas ni heridos de gravedad reportados por el gobierno.

Mercado negro regional

Más allá de los operativos militares, el problema del contrabando responde a marcadas diferencias económicas transfronterizas.

Un reportaje periodístico previo de La Jornada expuso el descarado tráfico de gasolina desde el territorio guatemalteco.

Esta actividad ilegal ocurre diariamente a plena luz del día y ante la mirada pasiva de funcionarios.

El hidrocarburo del país vecino posee un precio comercial hasta treinta por ciento menor que el mexicano.

Como consecuencia de este beneficio monetario, se consolidó un enorme mercado negro en los municipios fronterizos.

Este comercio ilícito abastece a transportistas, productores del sector agrícola y a algunas estaciones de servicio establecidas.

El fenómeno delictivo representa pérdidas económicas millonarias y un constante reto de seguridad para el Estado.

Por ello, la Marina mantendrá sus patrullajes permanentes para erradicar por completo este lucrativo delito.