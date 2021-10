Hulk demostró que es un verdadero héroe tras ser el personaje que salvó a un hombre de un impacto de bala

La víctima de robo fue salvada por el superhéroe de Marvel

Regeneración, 13 de octubre de 2021. Un hombre fue salvado por su poderosa funda de Hulk, tras ser víctima de un robo con violencia.

Esta historia de viralizó en redes sociales debido a que la víctima de robo se libró de un impacto de bala gracias a su celular con funda de Hulk.

Este curioso hecho se registró en Brasil, donde un doctor identificado en Twitter como Pedro Carvahlo informó que el paciente se encontraba sano y salvo gracias a un celular.

Las fotografías del celular muestran que fue la funda con el personaje de Marvel la heroína de evitar una muerte fatal del propietario.

Según información de medios locales, el caso ocurrió el 7 de octubre en el estado de Pernambuco, en Brasil.

El médico que atendió a la víctima de robo mencionó que el paciente ingresó a urgencias del hospital, sin embargo, se llevó una sorpresa.

Pedro Carvahlo comentó que la bala rozó la cadera del hombre y quedó impactada en el dispositivo.

Por lo anterior, la víctima sólo presentaba un pequeño moretón por el golpe, y no tenía otras lesiones de gravedad.

En consecuencia, el paciente fue dado de alta y ya está en su casa, tras sobrevivir el tiroteo que se registró por el robo.

Finalmente, los comentarios de los internautas destacaron que Hulk, el superhéroe de Marvel Comics, cumplió con su misión.

Los cibernautas aplaudieron el hecho con comentarios como «Hulk salvando vidas» y «Hulk demostrando que es un Vengador«.

A pesar de que algunos les pareció una gran historia, un usuario comentó que el celular está hecho con capas de diversos materiales que concentraron el impacto del balazo.

Sumado a ello, la carcasa del personaje de Marvel se convirtió en una capa más que evitó que la bala traspasara e hiriera a la víctima.

La marca del celular que recibió el impacto recibió comentarios positivos por su durabilidad, y hasta contactó a la víctima de robo para reponerle el celular.

Essa é fácil. O interior do celular tem várias camadas de componentes derivados da sílica (a começar pelo vidro da tela) msm matéria prima da ceramida dos coletes à prova de balas. A tela mostra a dispersão da energia da bala, q deve ter sido semelhante no interior do aparelho.

— BittenLulistaDesdeSempre❤️ (@bittjn) October 12, 2021