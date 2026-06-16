Incautan 110 mil Litros de Huachicol en Abasolo Guanajuato

Las Fuerzas de Seguridad Pública aseguraron miles de litros de hidrocarburo ilícito en Abasolo. El decomiso evitó riesgos por fugas

Regeneración, 15 de junio de 2026.– Las fuerzas del orden asestaron un golpe contundente contra el robo de hidrocarburos en el estado de Guanajuato.

Elementos policiales incautaron 110 mil litros de combustible de procedencia ilícita en el municipio de Abasolo.

El hallazgo ocurrió específicamente durante los patrullajes de vigilancia desplegados en la comunidad de San José de los González.

Esta enorme cantidad de hidrocarburo equivale a surtir completamente los tanques de más de dos mil automóviles particulares.

Por esta razón, el despliegue de las corporaciones estatales evitó una posible tragedia de dimensiones mayores en la región.

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, detalló que los depósitos localizados presentaban preocupantes filtraciones.

El funcionario estatal precisó textualmente: “integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado localizaron un tractocamión cisterna y diversos contenedores” abandonados.

De esta forma, las autoridades protegieron la integridad física de los habitantes de las poblaciones rurales aledañas.

Aseguramiento de infraestructura criminal

Como consecuencia de este exitoso operativo, las autoridades ministeriales resguardaron todo el equipo pesado utilizado por los criminales.

En el sitio aseguraron un tractocamión moderno acoplado a una cisterna con capacidad de 30 mil litros de hidrocarburo.

Asimismo, los agentes localizaron ocho contenedores grandes que almacenaban un aproximado de 80 mil litros de la sustancia.

Finalmente, el inventario oficial sumó otros dos recipientes plásticos diseñados para guardar 10 mil litros adicionales cada uno.

Derivado de este hallazgo, los elementos de seguridad acordonaron inmediatamente el perímetro para permitir las labores de los peritos.

La Fiscalía General de la República inició las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este almacén clandestino.

Las herramientas pesadas y el combustible decomisado quedaron a disposición de los ministerios públicos federales para su resguardo.

Con estas acciones coordinadas, se debilita la infraestructura logística de los grupos delictivos dedicados al mercado negro.

Balance del combate al huachicol

En este sentido, los altos mandos presentaron un balance integral sobre la estrategia estatal aplicada contra este delito.

El secretario Juan Mauro González Martínez compartió cifras contundentes que abarcan el periodo del actual esquema de pacificación.

El titular de la seguridad resaltó textualmente: “la Secretaría de Seguridad y Paz ha asegurado más de 6.7 millones de litros de hidrocarburos”.

Este esfuerzo constante demuestra el compromiso gubernamental por combatir de raíz las finanzas de las células delincuenciales.

Para concluir, el reporte de la corporación estatal evidenció el fuerte impacto financiero provocado a las bandas organizadas.

Las autoridades localizaron e inhabilitaron 62 tomas clandestinas activas en los diferentes ductos que atraviesan la entidad.

Estos operativos coordinados generaron pérdidas económicas para el crimen organizado superiores a los 162 millones de pesos en total.

El Gobierno de Guanajuato mantendrá los patrullajes permanentes para erradicar por completo la sustracción ilegal de recursos energéticos.