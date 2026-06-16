Capturado Rigoberto N presunto líder del Cártel de Sinaloa

La Secretaría de Marina detuvo a Rigoberto N en la autopista San Cristóbal-Tuxtla. El capo operaba la violencia en Chiapas

Regeneración, 15 de junio de 2026.– La Secretaría de Marina detuvo a Rigoberto “N”, señalado como presunto jefe operativo del Cártel de Sinaloa en Chiapas.

Los agentes federales interceptaron al sospechoso mientras viajaba a bordo de un automóvil sobre una importante vía terrestre.

El exitoso operativo se ejecutó específicamente en el tramo carretero que conecta a San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez.

Junto al supuesto líder criminal, las fuerzas armadas lograron la captura inmediata de tres personas más que lo acompañaban.

Como consecuencia de este despliegue, las autoridades revisaron minuciosamente la unidad y decomisaron un cargamento con diversas sustancias ilícitas.

Los uniformados aseguraron 45 dosis de metanfetamina y un aproximado de 60 paquetes pequeños con supuesta cocaína.

El inventario oficial también contempló un arma de fuego útil, un cargador abastecido y 25 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Los cuatro detenidos escucharon la lectura formal de sus derechos constitucionales antes de ser trasladados por las células oficiales.

Impacto financiero a la estructura criminal

Por su parte, los mandos navales evaluaron las repercusiones económicas que esta detención genera para los grupos de la delincuencia.

La Marina debilitó las finanzas de la célula delictiva al retirar el fentanilo, las armas y el equipo móvil utilizado.

Los analistas militares estimaron la afectación patrimonial al cártel en una cifra cercana a los 913 mil pesos en total.

Este duro golpe debilita las operaciones logísticas y de distribución que la organización mantenía activas en la frontera sur.

En consonancia con los protocolos legales vigentes, el personal castrense entregó las evidencias recolectadas a los ministerios públicos federales.

Los imputados quedaron a disposición inmediata del juez para iniciar los procesos penales e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Los peritos de la fiscalía comenzaron los análisis químicos pertinentes para certificar el peso exacto de las drogas decomisadas.

De esta manera, el gobierno federal busca robustecer las pruebas jurídicas necesarias para evitar la liberación de los detenidos.

Compromiso institucional con la paz social

En este sentido, los altos mandos emitieron un pronunciamiento oficial sobre la coordinación ejercida entre las dependencias de seguridad pública.

Las autoridades militares afirmaron en un comunicado que las labores conjuntas permiten recuperar la estabilidad social en las regiones vulnerables.

La Secretaría de Marina recalcó textualmente su firme consigna de “recuperar la paz y tranquilidad de la ciudadanía en el estado de Chiapas”.

Con estos resultados, la Armada de México ratifica su alianza permanente con el bienestar de las familias mexicanas.

Para concluir, el despliegue militar continuará de forma permanente en las carreteras estratégicas colindantes con Centroamérica para inhibir delitos.

Los patrullajes interinstitucionales vigilarán los accesos urbanos y las comunidades rurales que padecen la presencia de los cárteles transnacionales.

El Gobierno de la República mantendrá la escucha radical de las denuncias ciudadanas para desmantelar más redes de tráfico ilegal.

Así, la detención de Rigoberto “N” marca un precedente importante en el combate frontal al narcotráfico en la entidad.